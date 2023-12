Trata-se de Olivia Taylor, uma menina que, de acordo com a BBC, passou a maior parte da vida a fazer quimioterapia.

A criança foi convidada para um chá juntamente com a família depois da monarca saber que esta tinha atuado com o coro Bexley Music Primary Choir, no Palácio de Buckingham, que cantou no final da mensagem de Natal de Carlos III.

Num vídeo partilhado nos meios de comunicação britânicos é possível ver a menina entusiasmada por poder conhecer a Rainha e a saltar para a cumprimentar com um grito: ""Olá, sua Majestade!".

Durante o chá, a menina cantou a música de Natal 'Rudolph The Red-Nosed Reindeer', e recebeu uma salva de palmas. O seu urso de peluche "Corrie", uma prenda que recebeu na altura da coroação do rei, também teve um lugar na mesa do castelo.

Esta foi a primeira vez Olivia bebeu chá e foi servida pela própria Rainha. Segundo o jornal Dailymail a menina terá dito que "adorou".

A família, do sudeste de Londres, posou ainda para uma foto com a rainha, antes de Olivia e a sua irmã Imogen, de quatro anos, fazerem uma vénia.

Olivia foi também levada pela mão pelo escudeiro de Camilla, Oliver Plunket, para sentir a decoração da sala e réplicas da regalia usada na coroação.

No final da refeição, a menina e a irmã receberam ainda vários sacos de guloseimas, incluindo corgi de peluche, biscoitos, meias e uma decoração de árvore de Natal.