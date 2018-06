Em Espinho a participar no FEST – Festival Novos Realizadores Novo Cinema, o cineasta de 46 anos, autor dos premiados "Uma Separação" (2012) e "O Vendedor" (2016), ambos galardoados com Óscares de Melhor Filme Estrangeiro, tem estado a apresentar o novo filme, “Todos lo saben”, com Penélope Cruz, Ricardo Darín e Javier Bardém a liderar o elenco.

Segundo Farhadi, que esteve em Espanha 13 meses para rodar o novo filme, além de várias viagens, há um “tabu” sobre “quando um realizador vai trabalhar com outras culturas e outras línguas”, mas quis desafiar-se e “testar o gosto e as capacidades”.

Começar a trabalhar noutra cultura “foi difícil, no início”, mas o amor por Espanha e “a espera pela oportunidade de ir e conhecer as pessoas e a cultura” acabaram por resolver as dificuldades que foram surgindo.

“Ao início é muito difícil. Não é a tua língua, a tua cultura, mas depois, ao conectar-me com as pessoas, ao trabalhar com a minha equipa e a andar pela cidade, percebi que este foi um desafio, mas não um grande problema, a linguagem e a cultura são um desafio e não um problema”, acrescentou.

As diferenças culturais e semelhanças entre povos são, considerou, propagadas pelos ‘media’ e “fomentam diferenças entre culturas”, porque não se sentem no que é “a conexão entre as pessoas, quando se estão a conhecer”.

“Imaginamos as pessoas por todo o mundo como todas diferentes, mas, ao estares com elas, percebes que são muito parecidas. O movimento, muito importante no cinema, é o mesmo em todo o lado”, acrescentou.

O sentimento entre “um casal, mãe e filho, sentir amor ou sentir ódio, é o mesmo em todo o lado, mas a forma de o expressar é diferente”, e Farhadi encontrou, até, semelhanças entre Espanha e Irão, “em coisas como o respeito pela família, a música ou a comida”, o que o deixou “confortável” para trabalhar uma cultura que abraçou.