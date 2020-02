Em declarações à agência Lusa, o jovem realizador do Porto, de 28 anos, um dos três portugueses a participar no “Berlinale Talents 2020″ assume que há uma “grande discrepância no país”.

“Existe Lisboa, para onde vai, de uma maneira ou de outra, a maior parte dos fundos e subsídios (…) Não há muitas produtoras nem pessoas do cinema no Porto, infelizmente acho que migraram todas para Lisboa. Penso que também está na altura de que o Porto tenha uma palavra a dizer no cinema. Falo do Porto e do resto do país, tem de haver um incentivo para essas pessoas que não vivem nas grandes urbes”, considerou José Magro.

O autor das curtas-metragens “Viagem” e “Letters from Childhood”, concorreu à Berlinale com um excerto do seu último filme, “Rio Entre as Montanhas”, rodado em Hancheng, na China.

“Foi filmado a convite de um festival de cinema local, e é sobre um rapaz que começa a procurar o amor na sua vida e entende os falhanços amorosos como uma maneira de reaprender e continuar a incentivar o amor na sua vida”, descreveu.

Apesar desta experiência fora, que considerou muito positiva, atualmente não equaciona mudar-se para outro país.

“Já equacionei. Sendo português e falando português, penso que, como artista, é mais honesto falar sobre as coisas que acontecem em Portugal e sobre a nossa maneira de ver o mundo”, destacou.

“É sempre difícil (…) Somos um país que não incentiva de forma significativa os jovens artistas (…) Apesar disso, e tendo em conta o panorama português, arranjamos sempre maneira de contornar as dificuldades e conseguir fazer cinema mesmo que não haja grandes meios ou uma indústria associada. É um desafio, mas que, com vontade, se tem conseguido”, frisou.

José Magro considera que, tendo em conta “os recursos e a população” de Portugal, o cinema nacional “é muito melhor do que aquilo que se poderia esperar”.