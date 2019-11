A primeira versão surgiu em 1967 e chamava-se "For Me", conta Jacques Revaux, hoje com 79 anos, que compôs o tema tornado célebre por Frank Sinatra, "My Way".

O compositor tinha então apenas 27 anos. Ofereceu-a pela primeira vez ao cantor Hugues Aufray, que a recusou: "Bolas, é boa, mas não é para mim", justificou.

Não foi o único a não a querer interpretar. Outros também a rejeitaram, como a cantora Petula Clark.

Até que, durante umas férias na estância balneária de Cannes, Revaux conheceu Claude François, estrela francesa de variedades. "Comemos juntos, e ele reclamou: 'você compõe coisas para toda a gente menos para mim". E o compositor falou-lhe de "For Me".

"À beira da piscina, disse-me: 'então vai tocá-la para mim, ou não?'", recorda o compositor, rindo.

My Way

E "Cloclo", como Claude François era conhecido, gravou a música, rebatizada de "Comme d'habitude". Pouco tempo depois, Revaux recebeu um telefonema do seu agente.

"Claude quer que o nome dele apareça em todas as faixas, mas não está nesta. Você se importa que o nome dele apareça junto ao seu na música?", perguntou o agente.

Revaux aceitou. "Naquela época, não sabíamos o que estávamos a fazer ...", argumenta.

"Compositor: Claude François, Jacques Revaux. Autor: Gilles Thibaut (letra, ndlr)", é o que consta no registro de obras da Sacem, órgão de gestão dos direitos de autor.

"A única coisa que lamento é que a minha assinatura desapareceu para o público em geral", acrescenta Revaux. "Claude - que descanse em paz - agiu como todas as estrelas que dizem 'eu é que fiz'", lamenta, embora reconhecendo que "Cloclo" deu um tom menos "doce" à melodia original e que a cantou de maneira formidável.