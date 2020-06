Reabertura da exposição "Meet Vincent Van Gogh"

O quê: A vida e a obra de Van Gogh estão dentro de uma tenda, em Belém, Lisboa, numa exposição que reabre ao público esta quarta-feira, como uma experiência imersiva no universo do pintor holandês

Quando: A partir de hoje, 3 de junho

Onde: Terreiro das Missas, Belém, Lisboa

Galeria Belo-Galsterer reabre com novas exposições

O quê: Na sua reabertura a galeria apresenta "Com a mão cheia de pó", de Rita Gaspar Vieira, e "in a row I + II", de Pedro Boese.

Quando: Até 18 de julho, entre as 14h00 e as 19h00

Onde: Galeria Belo-Galsterer, Rua Castilho 71, RC, Esq., Lisboa

Drive In Comic Con Portugal Sessions

O quê: Organizadas pela City Conventions in the Yard, as sessões de cinema decorrem durante uma semana, e os participantes podem assistir todas as noites a um filme diferente, no interior das suas viaturas. Na sexta-feira e no sábado, há sessões duplas, com o visionamento de dois filmes seguidos. As sessões são gratuitas, sujeitas a reserva e com um cartaz diversificado e para todas as idades

Quando: Até 7 de junho, com entradas às 20h00

Onde: Jardim Municipal de Oeiras

Receba estas sugestões no seu e-mail "Acho Que Vais Gostar Disto" é uma rubrica do SAPO24 que lhe sugere o que ver, ler e ouvir. Se quer receber estas sugestões confortavelmente no seu e-mail, basta subscrever a rubrica em formato newsletter através deste link.

Concerto de solistas da Orquestra Gulbenkian

O quê: Durante o mês de junho os concertos de música de câmara regressam, ainda sem público, através da transmissão nas plataformas digitais. Neste primeiro recital, os Solistas da Orquestra Gulbenkian interpretam o Octeto para Cordas que Felix Mendelssohn escreveu aos 16 anos de idade

Quando: Hoje, às 19h00

Onde: Online

I Liga, 25.ª jornada

O quê: Portimonense - Gil Vicente e Famalicão - FC Porto

Quando: Hoje, às 19h00 e às 21h15

Onde: SportTV1

Ciclo de conferências "Longevidade: Precisão, Implicações Sociais, Regeneração"

O quê: Debate com Ana João Sepúlveda, consultora nas áreas da Economia da Longevidade e do Envelhecimento Sustentado e presidente da Associação Age Friendly Portugal, Maria João Valente Rosa, professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e Judite Gonçalves, professora na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa de Economia da Saúde e Estatística. Intervenção de Asghar Zaidi, investigador sénior no Instituto de Envelhecimento Populacional de Oxford e professor de Gerontologia na Universidade Nacional de Seoul (Coreia) e na Escola de Economia e Ciência Politica de Londres. Uma iniciativa da Culturgest em parceria com a Fidelidade – Companhia de Seguros.

Quando: Hoje, a partir das 14h00

Onde: Youtube e Facebook

"Qual o papel dos abutres na Natureza e porque devemos conservá-los?"

O quê: Debate organizado pela Liga Para a Proteção da Natureza, no âmbito do ciclo de debates online sobre conservação da Natureza, que decorre até dia 17 de junho.

Quando: Hoje, às 18h30

Onde: Facebook, Instagram e website