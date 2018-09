Reguengos de Monsaraz, um dos principais concelhos vitivinícolas do país, vai acolher, em 2020, a 5.ª Conferência Mundial de Enoturismo, para debater o setor e estratégias para o desenvolvimento do turismo de vinhos.

A Câmara de Reguengos de Monsaraz, no concelho de Évora, anunciou hoje, em comunicado, que o concelho vai ser “palco” desta iniciativa, promovida pela Organização Mundial de Turismo (OMT) e agendada para o “outono de 2020”.

O evento, de periodicidade anual, “reúne especialistas para analisar o setor do enoturismo a nível mundial, debater as suas problemáticas e apontar estratégias para o desenvolvimento do turismo de vinhos”, disse o município.

A edição deste ano vai ter lugar na Moldávia, nas próximas quinta e sexta-feira, cabendo o Chile, em 2019, organizar a conferência mundial.

A escolha do município português como “anfitrião” da edição em 2020 surge depois de, no início deste ano, Reguengos de Monsaraz ter recebido a 1.ª visita oficial do secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili, que tinha tomado posse “poucas semanas” antes.

Citada pela autarquia, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, considerou tratar-se de “mais uma conquista que vai ajudar a promover e posicionar Portugal internacionalmente como destino imperdível de enoturismo”.

“Traduz o reconhecimento da forma como Portugal é hoje visto como um ‘case study’ internacional no turismo”, congratulou-se a governante.

Já o presidente da câmara alentejana, José Calixto, afiançou que acolher o evento vai ser “uma honra” para o concelho, que “assume centralidade no panorama vitivinícola português”.

Trata-se, para o autarca, do “culminar de uma fase de ouro” no que toca “à promoção” de Reguengos de Monsaraz “no mundo”, iniciada com a Cidade Europeia do Vinho, título que ostentou em 2015.

“Cinco anos depois assumiremos a organização do maior evento que se realiza no mundo sobre enoturismo”, congratulou-se José Calixto, que é o atual presidente da Rede Europeia das Cidades do Vinho (RECEVIN).

O concelho de Reguengos de Monsaraz, divulgou a câmara, tem atualmente cerca de quatro mil hectares de vinhas e conta com 10 produtores vitivinícolas, os quais, em conjunto, produzem anualmente mais de 25 milhões de litros de vinho.

Os enoturismos do Esporão e da Ervideira, dois dos produtores locais, indicou ainda a autarquia, recebem cerca de 50 mil visitantes por ano.

Depois do evento Cidade Europeia do Vinho 2015, a câmara registou a marca “Reguengos de Monsaraz – Capital dos Vinhos de Portugal” e está a desenvolver uma campanha internacional de promoção.

No ano passado, este município alentejano registou um aumento de 12,4% das visitas turísticas no concelho, face a 2016, acolhendo “cerca de 100 mil turistas”, lembrou a autarquia.