A obra de Miguel Torga é o mote da iniciativa "Do Reino a Coimbra", que, no sábado, cruza nesta cidade a gastronomia do Douro com os vinhos da Bairrada, foi hoje anunciado.

"Esta segunda edição será dedicada à abordagem da gastronomia duriense, vista pela pena de Miguel Torga, escritor que teve Coimbra por lar durante muitos anos, aí se dedicando não apenas à escrita, mas também ao exercício da medicina", refere Miguel Ferreira, diretor da revista a Lei do Vinho, que organiza a iniciativa em parceria com o restaurante de Santa Clara "O Cordel Maneirista". A historiadora Dina Ferreira de Sousa, autora da obra "Sabores da Mesa na Obra de Miguel Torga", fará a apresentação da obra do autor de "Os novos contos da montanha", destacando a sua relação com a região duriense, de onde era natural. O contraponto será feito pela professora Fátima Flores, herdeira "de uma das grandes referências da enologia nacional da segunda metade do século XX", Martins da Costa, e sócia das mais antigas caves em atividade na região da Bairrada, as Caves São João. Continuar a ler "Dela teremos não só o testemunho histórico sobre as empresas vitivinícolas mais clássicas da região, como também o relato íntimo das tertúlias familiares à mesa com Miguel Torga, grande curioso sobre os vinhos da Bairrada", acrescenta Miguel Ferreira. Durante a iniciativa serão servidos diversos pratos da gastronomia duriense, sobretudo ligados à caça, referidos na obra de Miguel Torga, a cargo do 'chef' Paulo Queirós. O evento será dividido em cinco momentos: "A Chegada", "O Farnel de Caça e Mata-Bicho", "A Espera", "A Aproximação" e "A Montaria", num retrato da caça e dos pratos durienses associados àquela atividade. Nos vinhos, estarão representados sete reconhecidos produtores bairradinos - Adega de Cantanhede, Casa de Saima, Caves Messias, Caves da Montanha, Caves São João, Caves Primavera e Quinta dos Abibes, com espumantes, brancos, tintos e licorosos. Evento dedicado à cozinha das várias regiões do país, em harmonização com vinhos da região, com preferência para a Bairrada, "Do Reino a Coimbra" vai já na segunda edição. A cozinha de Trás-os-Montes esteve em foco em dezembro, com a apresentação de diversos pratos tradicionais desta região, acompanhada de explicações sobre ingredientes e tradições por especialistas na área da alimentação e enólogos.