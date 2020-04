Mais de 24.800 espetáculos foram cancelados, adiados ou suspensos em Portugal, entre 8 de março e 31 de maio, por causa das medidas de contenção da epidemia da covid-19, revelou na passada sexta-feira a Associação de Promotores e Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE).

A contabilização demonstrada pela APEFE indica que 364 promotores tiveram de cancelar 7.866 espetáculos, adiar 15.412 e suspender 1.537 eventos, afetando um total de 24.815 eventos culturais e artísticos de dança, música, teatro e outras artes performativas.

No que toca aos eventos de música ao vivo, alguns já têm nova data e outros os promotores prometem divulgá-la em breve. Reunimos as que já são conhecidas. Saiba que vai mudar na agenda de concertos para os próximos meses.

2020

NOS Primavera Sound

Marcado para os dias 16, 17 e 18 de junho, o NOS Primavera Sound, organizado no Parque da Cidade, no Porto, foi adiado para os dias 3, 4 e 5 de setembro.

"Sentimo-nos na obrigação e responsabilidade de contribuir o melhor possível para a sobrevivência da indústria dos espetáculos ao vivo, cujo papel será crucial para regressarmos à normalidade depois desta situação inédita. A todos, agradecemos o esforço e a dedicação", refere a organização numa nota publicada no seu site.

Desconcerto

As cinco datas do Desconcerto, com António Zambujo, César Mourão, Luísa Sobral e Miguel Araújo, em Lisboa, foram adiadas.

Os espetáculos no Coliseu dos Recreios, originalmente marcados para os dias 3, 4, 5, 6 e 7 de abril estão agora agendados, respetivamente, para os dias 1, 2, 3, 4 e 5 de setembro.

Diogo Piçarra

O concerto de Diogo Piçarra na Altice Arena, marcado para o dia 28 de março, foi adiado para o dia 12 de setembro.

"Tenho trabalhado muito para esta noite e estou ansioso para partilhar tudo com todos vocês. No entanto, para que possamos ter a nossa noite perfeita temos que estar todos em segurança, por isso esta é a melhor solução", revelou o músico na sua conta no Instagram.

Ana Carolina

As concertos da Ana Carolina em Portugal foram adiados para setembro de 2020. A digressão inicia dia 22 com um concerto no Convento de São Francisco, em Coimbra. No dia 25 a artista sobe ao palco do Pavilhão Multiusos de Guimarães, sendo que no dia seguinte ruma ao Porto para atuar na Super Bock Arena. No dia 27 de setembro, é a vez da cantora brindar Lisboa com um espetáculo no Campo Pequeno.

“Sinto muitíssimo em não conseguir estar com minha turnê ‘Fogueira em Alto Mar’ a Portugal neste momento. Sempre fiz questão de me apresentar no país, já que amo o público e o carinho com que sempre me recebe. Tenho certeza que os fãs entendem a atual situação e que estarão comigo nessas novas datas. Estou muito ansiosa pra voltar a Portugal!”, revelou à data da alteração Ana Carolina.