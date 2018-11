Resistência e Blaya são cabeças-de-cartaz dos festejos de passagem de ano em Viseu, que deverão reunir mais de 50 mil pessoas ao ar livre, no recinto da Feira de S. Mateus, anunciou hoje a autarquia.

“Vai ser uma noite estrelada em Viseu, no campo da Feira de S. Mateus, para receber, seguramente, mais de 50 mil pessoas”, disse o vereador da Cultura, Jorge Sobrado, durante a apresentação das propostas para a passagem de ano.

A noite abre às 19:00 de 31 de dezembro com a banda viseense Soma e Segue e vai até cerca das 04:00 do novo ano com os Dj’s de Vacaiones.

Pelo meio, antes da meia-noite, atua a banda Resistência, que junta vários músicos marcantes do panorama da música portuguesa, e, depois de estourado o fogo-de-artifício, sobe ao palco a cantora Blaya, ex-vocalista dos Buraka Som Sistema.

“Viseu tem ambição de trazer para a rua os seus, mas também de atrair os outros: visitantes e turistas”, frisou Jorge Sobrado, acrescentando que o orçamento, em termos de programação, é de 80 mil euros.

O vereador disse que a escolha do cartaz teve como foco as famílias, com filhos, sobretudo os mais jovens, seduzido os mais aventureiros a “prolongar a noite”.

Segundo Jorge Sobrado, nesta noite reabrirá o Bairro da Restauração que foi estreado na última edição da Feira de S. Mateus, cujos restaurantes poderão servir “pelo menos cinco mil refeições”.

A partir de hoje, e até 21 de dezembro, ficam também abertas inscrições para 20 operadores de bebidas e comidas que queiram estar nessa noite no recinto, juntando-se assim aos restaurantes do Bairro da Restauração, acrescentou.

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, lembrou que, depois de anos a ser comemorada no Adro da Sé e no centro histórico, a festa de passagem de ano mudou-se, no ano passado, para o recinto da Feira de S. Mateus, por questões de segurança.

“Viseu assume-se cada vez mais como um destino na passagem de ano, de pés muito assentes na terra, muito focado nas pessoas que servimos”, afirmou.

As comemorações da noite de passagem de ano são organizadas pela Câmara e pela Viseu Marca e têm como patrocinador a Associação Mutualista Montepio.