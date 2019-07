O resultado é um “jogo espacial em que se podem articular estas diferentes peças sonoras” e interrogar “diretamente a arquitetura”, sendo exibido como “narrativa espacial” num local em que os objetos podem ser deslocados ou manipulados sob um ‘pano de fundo’ industrial, recentemente reconfigurado.

Num momento em que faz 70 anos, a direção do TUP, liderada por Daniela Araújo Braga até às eleições anuais, em setembro, decidiu fazer um trabalho que pudesse “desconstruir formas mais normativas de trabalhar o teatro”.

Daí surgiu a construção conjunta com Ricardo Jacinto, na qual “não há um encenador e as diferentes áreas artísticas estão atribuídas não necessariamente a quem por norma as trabalha”, dando aos atores uma aprendizagem “até técnica” sobre captação de som, maneiras diferentes de “contribuir para um objeto artístico” e refletir sobre o próprio conceito de interpretação.

O espetáculo é coproduzido pelo TUP, a IRL e a Osso Coletivo, sob a direção artística de Ricardo Jacinto, e com duas cópias da Série D de “Square Tubes”, com o TUP a deixar “em aberto” uma possível continuação da colaboração.

Ricardo Jacinto licenciou-se em arquitetura, pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, e estudou escultura no Ar.Co - Centro de Arte e Comunicação Visual.

Desde 1998, tem apresentando o seu trabalho em exposições individuais e coletivas e em concertos e performances em Portugal e noutros países europeus, explorando a relação entre som e espaço.

As suas instalações estão representadas em coleções na Fundação de Serralves, Caixa Geral de Depósitos, Fundação Leal Rios e na Fundação António Cachola, e tem trabalhos editados pela Shhpuma Records, Clean Feed e Criativa Records.

A par do trabalho que desenvolve a solo, é, atualmente, membro de vários agrupamentos, como o quarteto de cordas Beat the Odds (dirigido por Pascal Niggenkemper, com Elisabeth Codoux e Felicie Bazelaire), o trio com Joana Gama e Luís Fernandes e o quarteto de Norberto Lobo, com Marco Franco e Yaw Teme.

É, também, investigador no Sonic Arts Research Centre, na Queens University, em Belfast, Irlanda do Norte.