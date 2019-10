A nova formação de Ricardo Toscano estreia-se ao vivo em Viseu, na quinta-feira, no Carmo 81, passando depois pelo Seixal, na sexta-feira, no festival Seixal Jazz, por Castelo Branco, no sábado, no Centro de Cultura Contemporânea, e pelo Porto, no domingo, na Casa da Música.

Géraud Portal e Ali Jackson são, nas palavras de Ricardo Toscano, em declarações à Lusa, “uns grandes craques”, dois músicos que o saxofonista admira “muito”.

Este trio internacional surgiu porque, pensou Ricardo Toscano, “talvez fosse a altura certa para começar a ter algumas colaborações com músicos de fora”.

No ano passado, no festival de Jazz do Funchal, conheceu Géraud Portal. “Tocámos juntos na ‘jam session’ de demo-nos logo bem. Depois acabei por ir a Paris tocar com ele, num clube de jazz”, recordou.

O primeiro contacto com Ali Jackson, “que é a estrela entre os três”, aconteceu em Nova Iorque, em 2003. Só mais recentemente, ao aperceber-se de que o baterista agora vivia em França, decidiu enviar-lhe uma mensagem na rede social Instagram.

“Falámos sobre fazermos qualquer coisa juntos e achei que era a oportunidade certa para trazer os dois músicos a Portugal e fazermos estes quatro concertos”, contou.

Os espetáculos têm sido preparados à distância. O contrabaixista chega hoje a Portugal e o baterista apenas na quinta-feira.

“Temos estado em contacto e já falámos do que podemos tocar, mas podemos decidir mais ou menos na hora, porque a coisa boa deste estilo de música é que falamos a mesma língua e a música não será difícil de escolher. É a nossa linguagem, estamos muito confortáveis dentro deste vasto repertório”, referiu Ricardo Toscano.

Apesar de o saxofonista já ter uma ideia do que será apresentado nos espetáculos, só no primeiro dos quatro dias é que terá “a certeza absoluta”: “porque nunca tocámos juntos com esta formação”.

“Ainda vamos perceber o que é que vamos fazer. Claro que podemos fazer muitas coisas diferentes. Vamos tocar alguma coisa minha e de certeza que vamos tocar alguns standards de jazz. Acho que vai ser muito divertido tocar standards com eles, porque é uma linguagem que eles dominam a um nível muito alto. O baterista também sugeriu três temas dele, que vamos fazer”, revelou.

Ricardo Toscano editou no final o ano passado, aos 25 anos, o álbum de estreia, ao fim de quase dez anos dedicados à música, de forma profissional.