O ator norte-americano Robert Redford confirmou que o filme "The old man & the gun", de David Lowery, será o último da sua carreira de ator.

Numa entrevista à revista Entertainment Weekly, Robert Redford — que no dia 18 completa 82 anos — diz que o filme, que se deverá estrear em novembro em Portugal, será o último da sua carreira de ator.

“Para mim é o fim da representação. Depois sigo para a reforma. Ando nisto desde os 21 anos. Já chega”, afirma o protagonista de “Os Homens do Presidente”.

As palavras do ator confirmam aquilo que já havia dito em 2016, quando, numa conversa com o neto Dylan Redford, afirmou que, terminados os projetos de “Nós, ao anoitecer” e “The old man & the gun”, seria o ponto final da carreira como ator: “Quando estiverem prontos, vou dizer ‘adeus a tudo isso’ e concentrar-me na realização”.

Em “The old man & the gun”, Robert Redford desempenha a personagem de Forrest Tucker, um ladrão de bancos especialista em fugas da prisão, já com 60 anos no mundo do crime.

“Ele roubou 17 bancos, foi apanhado 17 vezes e foi para a cadeia por 17 ocasiões. Mas também fugiu 17 vezes”, afirmou o ator sobre o criminoso que morreu em 2004.

“Interrogo-me se ele não queria, de facto, ser apanhado para viver o que realmente lhe dava gozo na vida, que era escapar”, frisou o ator, que também produz o filme.

Sissy Spacek, Danny Glover, Casey Affleck e Tom Waits constam do elenco de “The old man & the gun”.

Questionado sobre se vai também por fim à carreira de realizador, Robert Redford limitou-se a referir à Entertainment Weekly: “Vamos ver”.

Fundador do festival Sundance, Robert Redford venceu um Óscar de Melhor Realizador com “Gente Vulgar” (1980), tendo sido nomeado para a mesma categoria com “Quiz show” (1994).

Sem qualquer Óscar como ator, Robert Redford — que começou a carreira de ator na década de 1960 – foi nomeado uma vez para a estatueta mais famosa de Hollywood, em 1973, pelo desempenho em “A golpada” em que contracenou com Paul Newman.