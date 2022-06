São 18 anos de Rock in Rio que regressa no próximo fim de semana ao Parque da bela Vista, em Lisboa. A 9ª edição tem um simbolismo acrescido depois de dois anos em que o evento, como aconteceu com todos os festivais, foi adiado devido às restrições decorrentes da pandemia de covid-19.

A visita ao recinto mostrou a construção daquela que se auto-denomina como a "cidade do rock" e, a uma semana, do evento, foi já possível percorrer os principais espaços e ver os bastidores do festival na azáfama dos últimos dias.

É esse retrato que aqui deixamos, em três conjuntos de retratos: a construção, os palcos e a apresentação do que vai acontecer nos dois fins de semana do festival.

A construção da cidade

No recinto estarão cerca de 12.000 mil pessoas credenciadas entre produção, fornecedores, comunicação social, artistas e respetivas equipas, e patrocinadores.

O Plano de Segurança integra várias forças de intervenção - Polícia de Segurança Pública, Prosegur (empresa privada de segurança), Lusíadas, Serviço Municipal de Proteção Civil, Bombeiros, entre outras – e prevê a mobilização de cerca de 1.200 profissionais envolvidos na operação no exterior e interior da Cidade do Rock. Logo nos acessos, todas as pessoas, sem exceção, vão ser submetidas a um controlo de entrada através de vistorias personalizadas.

Este ano, o festival regressa com o mote que “o mundo vai ser nosso outra vez” e na celebração da "vida ao vivo" com dezenas de concertos, apresentações e performances live espalhados por 18 espaços de entretenimento, entre os quais sete palcos.

A música (e o resto) vai passar por aqui

Palco Mundo: É onde atuam os maiores nomes da música nacional e internacional. Revestido por placas brancas concavas e convexas, de 4 metros x 1 metro, o Palco Mundo abre todos os dias às 17h00 terminando o último concerto à 00h30, permitindo assim a todos os que preferirem deslocarem-se de Metro no regresso a casa.

No meio do relvado são visíveis duas housemix, com 60m2 cada, através das quais se controla o som, luz e vídeo de cada espetáculo que se apresenta no Palco Mundo. O cenário fica completo com oito torres de delay que se alinham pelo relvado, quatro das quais incluem follow spots que iluminam o artista.

Aqui vão atuar nomes como Muse, Duran Duran, a-ha, Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Post Malone, Anitta e Jason Derulo.

Galp Music Valley: Tem uma nova cenografia inspirada nas Cidades do Futuro e pretende mostrar através do seu visual – com recurso a iluminação e tecnologia - "como tudo está conectado traçando um paralelismo com o papel que cada um de nós pode ter no todo, e especialmente na construção de um futuro melhor", segundo informação da organização.

A programação é non-stop, possível graças à combinação entre os concertos em palco e os DJ sets na área das Somersby Pool Parties. Com uma piscina em pleno recinto do festival, com bar e apoio de balneários, vão atuar mais de 20 DJ sets distribuídos por sete horas de música por dia, com várias surpresas, diferentes dinâmicas e muita interação com o público.

Aqui vão atuar nomes Ney Matogrosso, Izal, Linda Martini, The Black Mamba, António Zambujo, José Cid, Bárbara Tinoco, Iza, Moullinex & Xinobi, Mundo Segundo & Sam The Kid.

Rock Your Street: A Rock Your Street tem como tema a pluralidade e a diversidade, num espaço que vai muito além-fronteiras. A rua compõe-se por 15 casas, destinadas a lojas de várias marcas.

No palco e nas atuações de rua, o lineup conta com artistas oriundos de diferentes culturas – Portugal, República do Níger, República Democrática do Congo, EUA, Angola, Turquia, Paquistão, Síria, México, Brasil e Coreia do Sul. Jupiter & Okwess, Bombino, Sara Correia, Esperança - Paulo Flores & Prodígio, Bruno Pernadas, Magdalena Bay, Omar Souleyman; Arooj Aftab; Francisco, El Hombre, Idiotape, Johnny Hooker, Titica são alguns dos nomes que aqui atuam.

Palco Yorn: O antigo palco Yorn Street Dance dá este ano lugar ao Palco Yorn, uma vontade antiga do Rock in Rio de aproximar Chelas – região que acolhe o festival desde 2004 – do resto da cidade, "desmistificando estereótipos e preconceitos relacionados com os bairros do país". Com uma cenografia completamente renovada, inspirada no skyline das metrópoles, e com uma nova programação que passa a incluir dois showcases e dois concertos por dia - além de manter momentos de dança e de interação com o público -, este palco conta com a curadoria da Associação Chelas é o Sítio, projeto liderado pelo artista Sam the Kid, combinando nomes mais consagrados e novos talentos, todos com uma ligação a um bairro português.

As atuações musicais serão intercaladas com performances de dança, com a curadoria da Jazzy Dance Studios, que levam a palco diferentes estilos de dança protagonizados por crews e bailarinos.

Super Bock Digital Stage: Este palco duplica a sua dimensão (agora com cerca de 40 metros) e a cenografia é inspirada no “fast forward” como uma alusão à velocidade da net. O destaque aqui vai para TikTokers, YouTubers, Humoristas, Podcasts, Concertos interativos - com destaque para aquele que terá como protagonista Toy, em que o público vai escolher as músicas que o artista vai tocar através do telemóvel. Além do palco há, ainda, um Not So Secret Stage – um palco situado nos bastidores, onde ao longo dos quatro dias de festival vários produtores de conteúdo, influencers e celebridades digitais irão criar conteúdo para as redes sociais.

Worten Game Stage: Um espaço dedicado ao universo do gaming, com jogos dos mais retro aos fenómenos mais recentes, competições amigáveis, cosplayers, música, dança e as estrelas gamers do país. Um palco ao ar livre, dedicado ao universo gamer & fun, onde se apresentam nomes como Torres (Fourteen esports), RicFazeres, TJI, Zorlak, Impakt, Shikai, Diogo Valsassina, Daizer, entre muitos outros – uma Game Zone com diferentes jogos para todas as idades e perfis, desde os mais retro aos mais digitais; uma área de experimentação da OMEN by HP Experience, com mais de 20 computadores à disposição e uma Secret Arena da VALORANT, uma surpresa especial para todos os visitantes e fãs de videojogos, que trarão elementos de VALORANT para a Cidade do Rock em breve anunciados.

Continente Chef’s Garden: O espaço está aberto das 12h00 às 02h00 e traz menus assinados por chefs portugueses (Justa Nobre, Miguel Castro e Silva, Noélia Jerónimo e Vítor Sobral), "com pratos inspirados nos principais ecossistemas de Portugal – agricultura e pecuária, florestas, mar e rios". Tem capacidade para 400 lugares sentados com sombra e conta com um palco - o Chef’s Stage - que combina música, entretenimento e alimentação sustentável. Aos comandos deste palco estará Ljubomir Stanisic, que assume o palco várias vezes ao dia para provocar o público com conversas relevantes em torno da alimentação e da sustentabilidade, com convidados especiais e entretenimento. A ele juntam-se bandas do Brands Like Bands, DJ sets e vários momentos de showcooking.

"O mote desta edição é o reencontro”

“Trabalhámos muito e aproveitámos o segundo adiamento para ter muito entretenimento. A dica é vir cedo, porque há muita coisa para fazer e fica difícil dar conta de tudo”, referiu, na apresentação, Roberta Medina. “O mote desta edição é o reencontro”, sublinhou.

A apresentação contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que se referiu ao Rock in Rio como algo que “é parte da identidade da cidade — aberta, ligada à diversidade e com ligação ao futuro”. “Vamos continuar muitos anos com o Rock in Rio, uma parceria que é boa para a cidade”, disse.

Acessibilidade, objetos não autorizados e reciclagem

O Rock in Rio conta com uma equipa técnica especializada da Santa Casa da Misericórdia, que presta apoio na entrada de pessoas com mobilidade condicionada e com vários espaços e serviços preparados para Pessoas com Mobilidade Reduzida, como sejam plataformas dedicadas na varanda da Área VIP, Palco Mundo e Galp Music Valley com cadeiras e energia; duas cabines acessíveis na Roda Gigante; uma oficina para pequenos arranjos em cadeiras de rodas, onde se pode solicitar o empréstimo de kit livres motorizados para permitir maior independência a pessoas em cadeiras de rodas e onde é possível carregar as cadeiras; estacionamento; rampas de acesso e WC adaptados na plataforma de mobilidade reduzida do Palco Mundo, do Palco Galp Music Valley, na Rock Your Street e na Área VIP.

Para pessoas Cegas, a organização disponibiliza mapa tátil na entrada do recinto; aparelhos de audiodescrição nas plataformas, no Family Tour e na Roda Gigante; visitas guiadas com audiodescrição; e água nas plataformas de mobilidade reduzida para os cães guia.

Para pessoas Surdas, foi criado o Espaço Sinta o Som nas frentes de palco do Palco Mundo, Galp Music Valley e Super Bock Digital Stage, junto a colunas para pessoas surdas sentirem a vibração das músicas; e intérpretes de Língua Gestual Portuguesa nas plataformas Sinta o Som.

Relativamente aos acessos, existem transportes públicos adaptados, estacionamento dedicado perto da entrada (dístico de mobilidade reduzida), entrada com rampa, entrada acessível na VIP e outros espaços.

Há um serviço de bengaleiro no exterior do recinto, junto à rotunda da Bela Vista e, além do fator comodidade, importa ter em conta que há objetos que não são permitidos entrarem no recinto do festival, como alimentos destinados ao comércio ou objetos que representem riscos à segurança (garrafas, latas, capacetes, armas de fogo ou outros que possam ser considerados perigosos). Todos os alimentos e bebidas que fiquem retidos pela PSP serão doados à Refood4Good.

Estão também proibidas máquinas fotográficas profissionais (exceto em caso de credenciados Press) e selfie sticks. É, igualmente, proibida a entrada de animais no recinto, com exceção de cães-guia.

Em termos de combate ao desperdício e de medidas visando a reciclagem, mantém-se a utilização dos copos reutilizáveis, são proibidas as palhinhas normais e palhetas de plástico, bem como embalagens primárias. O recinto vai contar, segundo adiantou na apresentação Roberta Medina, "com 25 pontos de água para que as pessoas não tenham de comprar água”. Foi também melhorada a sinalética dos contentores de lixo para ser mais visual e intuitiva.

As recomendações gerais incluem levar protetor solar, calçado confortável, roupa fresca de dia e um agasalho para a noite.