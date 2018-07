Milhares de pessoas acompanharam no Rock in Rio o jogo de Portugal contra o Uruguai, que acabou com a seleção nacional fora do Mundial 2018. Mas, apesar da desilusão, os festivaleiros não ficaram desmotivados para continuar a festa.

O vermelho e o verde pintaram este sábado o recinto da Bela Vista. Camisolas, cachecóis, bandeiras e caras pintadas coloriram a cidade do rock que parou, à hora marcada, para ver o jogo da seleção. O sonho no Mundial chegou ao fim, mas a festa no Rock in Rio Lisboa não.

Transmitido em todos os ecrãs do recinto, foi no Palco Mundo que a maioria dos adeptos-festivaleiros se concentraram para ver o jogo.

Com o fim do concerto da brasileira Ivete Sangalo, perto das 19h00, não houve tempo para o hino nacional se fazer ouvir no recinto. No entanto, houve quem o tivesse cantado assim que os ecrãs mostraram as primeiras imagens vindas da Rússia.

Assim que a partida começou, o nervosismo suplantou a euforia e os milhares de pessoas que assistiam aos concertos sentaram-se na relva - já pouco verde - para assistir ao jogo decisivo.

Unhas roídas, mãos à cabeça, olhos brilhantes e gritos de euforia ou desespero, dependendo dos lances. Assim se viveu o jogo que ditou a eliminação da equipa das Quinas, no dia em que o Rock in Rio ganhou contornos de festival-estádio.

-

Portugal foi para o intervalo a perder por 1-0, graças a um golo de Edinson Cavani, aos sete minutos, mas Pepe ainda igualou para a equipa das 'quinas', aos 55 minutos. Pouco depois, aos 62, Cavani bisou na partida, com um golo que acabaria por dar o triunfo aos sul-americanos.

A seleção portuguesa de futebol foi eliminada nos oitavos de final do Mundial2018, ao perder com o Uruguai por 2-1, em jogo disputado no Estádio Ficht, em Sochi, na Rússia.