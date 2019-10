Por esta edição passaram no palco Mundo grandes nomes internacionais, como Drake, Foo Fighters, Bom Jovi, Red Hot Chilli Pappers, Iron Maiden e Pink, além dos cabeças de cartaz deste último dia, Muse e Imagine Dragons.

Ainda faltam algumas horas para estas duas atuações, mas Roberta Medina admitiu que o concerto da cantora de pop Pink pode ter sido um dos mais memoráveis desta edição.

“É um concerto muito completo, muito performático, ela é extremamente poderosa na sua autenticidade, ma sua verdade, nas suas ideias. Além de ser exemplar em termos de performance, é que é entretenimento com história”, frisou.

A vice-presidente do festival comparou o espetáculo da cantora californiana com o de Iron Maiden, que também é “avassalador e brilhante, mas fantasioso”, ao contrário de Pink, que constrói o seu ‘show’ “em cima da vida real”.

“É muito poderoso porque as pessoas se identificam muito, não tem o escapismo da fantasia”, explicou.

Além destas atuações, Roberta Medina também destacou o “envolvente” concerto de Foo Fighters, a energia de Panic! At The Disco, Black Eyed Peas e a “mulheraça super empreendedora” que é Anitta, de apenas 26 anos, que conseguiu com que todas pessoas conheçam as suas músicas, “mesmo sem serem fãs”.

Além disso, referiu que o concerto da cantora portuguesa Blaya, em conjunto com brasileira Lellê, no primeiro dia de RIR, foi “brutal” e que, se a artista organizar o trabalho no Brasil, será “perfeito” para o seu futuro.

O primeiro fim de semana do festival, entre 26 e 29 de setembro ficou marco pela chuva, no entanto, segundo Roberta Medina, as condições atmosféricas “não atrapalharam porque o povo é muito guerreiro” e “não arredou pé”.

(Por: Diana Bento Silva da agência Lusa)