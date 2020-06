O concerto realizar-se-á perante uma plateia reduzida, "com lotação ajustada para cumprir com as mais rigorosas normas de segurança", segundo a Estoril Sol. Será em simultâneo transmitido em 'streaming' na sala virtual do Casino.

O álbum "O Método" foi publicado em Fevereiro último e inclui colaborações com Casper Clausenr e Federico Albanese. O álbum conta 12 composições de Rodrigo Leão, entre elas, "Red Poem", "O Cigarro", " O Convite", "Loutolim", "Dresden" ou " Lula Mistério".

Este é o primeiro concerto de Leão depois da declaração do estado de emergência, durante o qual editou o EP "Avis 2020", que vai também apresentar no Estoril, nos arredores de Lisboa. "Avis 2020", concebido em Avis, no Alto Alentejo, é referido como uma "reflexão durante o período de confinamento".