A iniciativa que liga os dois concelhos cumpre, este ano, a 22.ª edição e, tal como é habitual, deverá juntar centenas de romeiros oriundos de vários pontos do país, num percurso de cerca de 150 quilómetros, em caminhos de terra batida, segundo os promotores.

O evento é uma organização conjunta das câmaras municipais de Moita e de Viana do Alentejo e das associações dos Romeiros da Tradição Moitense e Equestre de Viana do Alentejo.

“Esta romaria estabelece um laço entre as populações das duas localidades, numa tradição desde há muito associada às antigas rotas de transumância de gado, aliando o profano ao sagrado”, segundo o Município de Viana do Alentejo.

O presidente desta câmara municipal alentejana, Luís Miguel Duarte, argumentou tratar-se de “um grande evento, que já consolidou a sua presença nos grandes eventos equestres a nível nacional”.

E, este ano, realçou o autarca, a romaria a cavalo “tem uma alteração significativa”, porque engloba “mais um dia”.

Luís Miguel Duarte explicou que esta alteração está relacionada com a alteração dos percursos, o que “irá trazer menos esforço e sacrifício, tanto aos romeiros como aos cavalos”.

O autarca afirmou ainda que esta é uma iniciativa de “lazer e convívio entre os participantes na romaria e as populações por onde passam”.

O certame vai ser promovido pela Câmara de Viana do Alentejo na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), na FIL, no próximo sábado, às 18:00.

Este é um dos municípios alentejanos que participam na edição deste ano da BTL, que arranca na quarta-feira e decorre até domingo, integrando o espaço da Turismo do Alentejo e Ribatejo, onde vão ter lugar outras ações de promoção deste e de outros concelhos da região.

Na Romaria a Cavalo 2024, com diferentes etapas, os participantes vão partir da vila de Moita, às 09:30 do dia 23 de abril.

O culminar do percurso pela antiga canada real, mais conhecida por ‘Estrada dos Espanhóis’, é a chegada a Viana do Alentejo, prevista para cerca das 17:00 de 27 de abril, enquanto o dia seguinte está reservado para as iniciativas religiosas junto ao Santuário de Nossa Senhora D´Aires.

A Romaria a Cavalo recupera uma antiga tradição religiosa existente na vila de Moita, quando os lavradores, com os seus animais, se deslocavam ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires, em Viana do Alentejo.

Os romeiros pretendiam que os animais fossem benzidos durante uma procissão em honra de Nossa Senhora D’Aires, padroeira dos animais, e pediam proteção e boas colheitas.

Retomado em 2001, após um interregno de mais de 70 anos, o evento conta, anualmente, com centenas de romeiros que levam consigo a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, que se junta, à chegada a Viana do Alentejo, à imagem de Nossa Senhora D’Aires.