O ponto alto das cerimónias religiosas é a Procissão dos Pendões, presidida pelo arcebispo de Évora, Francisco Senra Coelho, marcada para sexta-feira, às 18:30, considerada uma das maiores manifestações religiosas do país, por atingir, habitualmente, dois a três quilómetros de extensão e que por tradição abre os festejos.

Durante os dias de festa, até ao dia 29 deste mês, o Santuário do Senhor Jesus da Piedade, construído entre 1753 e 1779, é visitado por milhares de fiéis.

A romaria de São Mateus é uma das mais importantes do país e o programa dos festejos, hoje divulgado pelos promotores, inclui cerimónias religiosas, espetáculos musicais e pirotécnicos, corridas de toiros e desfiles de bandas filarmónicas.

Promovida pela Câmara Municipal de Elvas, a feira inclui uma mostra de atividades económicas, além de áreas destinadas às instituições, gastronomia e venda de produtos regionais.

Os espetáculos do certame, a realizar em recinto coberto, promovidos também pelo município, contam com a participação de Fernando Daniel, na próxima sexta-feira, José Cid, no sábado, Deejay Telio, no dia 27, e Xutos & Pontapés, no dia 28, a partir das 23:00.