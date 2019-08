Além da pedra de suporte, agora roubada, a campa é encimada por uma outra, onde está gravado o nome de Curtis, a data da sua morte (18 de maio de 1980) e a frase "Love Will Tear Us Apart" ("O Amor Separar-nos-á", em tradução livre), referência a uma das mais conhecidas canções do grupo.

Esta pedra inscrita é uma réplica, feita depois do desaparecimento da original, em 2008.

O porta-voz do cemitério confirmou o desaparecimento, acrescentando ao Cheshire Live que o furto terá "possivelmente ocorrido durante o fim de semana".

Disse ainda, de acordo com a imprensa britânica, que esta pedra não possuía qualquer tipo de inscrição.

Após a morte de Ian Curtis, os restantes membros da banda de Manchester reuniram-se nos New Order, que se mantêm ativos, e que vão atuar em Portugal, este mês, no festival Paredes de Coura.