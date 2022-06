O paladar remete-nos para o ovo de galinha. O sabor e o aroma são iguais, tal como a textura, mas não é um ovo convencional. É, antes, um produto inovador produzido 100% a partir de extratos vegetais e sem qualquer uso de conservantes.

“Trabalhamos no desenvolvimento de mimetizar o ovo de galinha, a partir da soja – planta que possui propriedades físico-químicas que lhes permitem criar um produto final semelhante ao ovo. Ele cheira a ovo, sabe a ovo, mas não é ovo”, sublinha Daniel Abegão, um dos sócios da Plantalicious —, empresa portuguesa que criou o inovador “ovo” vegetal após cinco anos de pesquisa.

Na composição deste “ovo” no qual trabalharam em conjunto de profissionais da nutrição, bioquímica e engenharia, entra, além de outros extratos vegetais, a base de feijão de soja, “um superalimento rico em saponinas, antioxidantes (isoflavonas) e fibras, compostos que, em conjunto, ajudam a diminuir o colesterol total, o LDL e os triglicerídeos”, descreve em comunicado a empresa nacional focada no desenvolvimento de produtos plant-based.

O valor nutricional foi outra das apostas. “Criamos um bom produto, tecnicamente correto e saudável. Será́ comercializado congelado e poderá́ ser mantido no congelador entre nove e 12 meses”, adianta Daniel Abegão, administrador e responsável técnico do CFER – Centre for Food Education e Research —, localizado em Alcobaça.

A criação de um produto análogo ao ovo da galinha – a primeira versão líquida em Portugal - foi inspirado no crescimento do mercado vegan a nível mundial, sustenta Mayla Araújo, sócia da Plantalicious.

“As alternativas plant-based são uma tendência progressiva na economia mundial. Após pesquisas de mercado, percebemos que existia uma lacuna no mercado português. Vegetarianos, veganos ou mesmo pessoas com alergias a ovo, não tinham opções no mercado. Criamos um produto com valor organolético mais próximo ao ovo da galinha, sendo atraente a todos os paladares”, atestou a investigadora e cientista gastronómica.

Com diferentes possibilidades de uso gastronómico, a Plantalicious tem desenvolvido estudos para a utilização futura na pastelaria e panificação.

O “ovo” vegetal líquido deverá entrar no mercado nacional “no início do segundo semestre”, anunciou ainda a empresa portuguesa.