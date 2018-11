Depois do álbum homónimo, lançado em 2012, e de “Passeio das Virtudes”, editado em 2016, os Salto estão de volta com “Férias em Família”. Composto entre a Maia e a capital, foi terminado no seu quartel-general em Marvila, para onde se mudaram de instrumentos e bagagens no início do ano.

“Férias em Família” encerra um capítulo da banda que se deu a conhecer com “Por Ti Demais”, tema que fez parte da compilação Novos Talentos FNAC 2010. “Fechado o primeiro filme da saga, seguem-se as sequelas”, dizem. Até lá querem chegar a mais público e potenciar a experiência do concerto.

Os Salto são Luís Montenegro, nos teclados e sintetizadores, Guilherme Tomé Ribeiro, na guitarra e voz, Tito Romão, na bateria, e Filipe Louro, no baixo. Os dois últimos juntaram-se, em 2015, aos primos fundadores que estiveram à conversa com o SAPO24.

O que difere "Férias Em Família" dos dois outros trabalhos?

Luís Montenegro (L): [Difere] na importância que demos às canções. Enquanto que os outros álbuns viviam muito da forma, do que é que englobava a canção, neste ela fica em primeiro lugar. As músicas, os arranjos e a produção estão a servir a canção. No fundo, focámo-nos mais nas canções e na maneira como queríamos que elas vivessem.



Foi propositado ou foi algo que decorreu do processo de composição e produção?



Guilherme Tomé Ribeiro (G): Partimos com a canção em primeiro lugar porque sentíamos que não tínhamos conseguido fazê-lo nos dois primeiros álbuns. E a verdade é que, antes, se calhar, até tínhamos essa vontade, mas deixámo-nos deslumbrar por um conjunto de coisas. No primeiro álbum, pela quantidade de arranjos; no segundo, por queremos soar a uma banda [passaram de dois a quatro elementos]. Neste fomos só mesmo à procura da canção e do arranjo servir a canção.

L: Muita coisa descomplicou neste álbum. E, por isso, ganhou uma dimensão mais profunda.



G: Ganhámos mais espaço para as letras e para as trabalhar com outra profundidade. O que também está relacionado com o passar dos anos e com o facto de estarmos a escrever melhor — ou assim o achamos.



"Focámo-nos mais nas canções e na maneira como queríamos que elas vivessem."

L: Foi premeditado q.b.



Quando é que o "Férias em Família" começou a ganhar forma?



L: Em duas fases diferentes, e primeira foi logo quando acabámos o "Passeio das Virtudes". Começámos a fazer alguns destes temas ainda na sala de ensaios. Só que o Guilherme estava a viver em Lisboa e eu estava no Porto com o resto da banda, o que o obrigava a fazer maratonas de intercidades. A segunda fase coincidiu com um ponto de viragem na nossa forma de trabalhar e que resultou de, em abril deste ano, termos conseguido montar um estudo aqui em Marvila [Lisboa]. Assim que nos mudámos, em menos de três meses fechámos o álbum. Foi quase um retorno a um ambiente familiar, também pelo facto de eu e o Guilherme sermos primos, o que deu mote ao nome do álbum. Esse ambiente familiar dá uma sensação conforto que te permite trabalhar de outra forma.



Este álbum foi o primeiro que teve a produção inteiramente da vossa responsabilidade. Isso fez diferença?

G: Fez imensa diferença. Acho que é a primeira vez que conseguimos ter o som como queríamos. É muito difícil falar de som com alguém e de explicar a quem te grava o álbum como queres esse som. Essa pessoa vai sempre ouvir, gravar e produzir à sua maneira. E aqui não, fomos nós a fazer tudo. Só não fizemos um processo, que foi o da masterização.



L: Mas que até foi fixe não termos sido nós a fazer.



G: Porque de repente já estás tão comprometido com o processo que não tens capacidade de discernir.



L: É uma parte do processo que, de certa maneira, faz um nivelamento com o resto do material que já foi editado e que é importante ser feito por alguém menos comprometido.

G: O processo de produção já o tínhamos feito para outras pessoas, mas nunca o tínhamos feito para nós.



Que importância tiveram os vossos projetos paralelos neste disco ou na forma como o produziram?



[n. r. Guilherme tocou com o Moullinex e responde pelos pseudónimos musicais UhAhUh e GPU Panic; Luís tocou com a Capicua e Rapaz Ego e também responde por Lewis M]

L: Deu uma certa tranquilidade. Há muitas coisas que acontecem noutros projetos que acabam por ser uma resolução. Se me apetece fazer uma coisa mais eletrónica, consigo resolver essa vontade e experimentalismo noutros projetos. Mas não só resolve essa vontade como faz-nos crescer noutras dimensões que enaltecem a personalidade artística. Chegamos a Salto muito mais maduros, mais focados e sem querer dizer tudo ao mesmo tempo.



G: Partilhar experiências com outras bandas, e fizemo-lo com o Luís [Moullinex] e com a Capicua, origina uma sinergia e uma partilha muito enriquecedora.

"Temos três discos, mas sentimos que ainda nos falta chegar a muita gente."

Têm dito que este álbum revela algum crescimento da vossa parte. Em que medida?



L: Ora bem, o Guilherme tinha 1,64 e agora tem 1,80... [risos] É uma maturidade que considero interessante surgir ao terceiro disco porque as grandes histórias têm três atos. No primeiro apresentas as personagens, no segundo há um dilema e no terceiro a conclusão. E este álbum é um bocado isso, conclui muito do que é o nosso estar na música enquanto músicos de profissão. Falamos muito disso no disco, sobre o que é ser músico hoje em dia e o que é que isso significa. Como diz a primeira música ["Cantar até Cair"], acaba por ser uma escolha que fazemos todos os dias; todos os dias queremos ser músicos. E isso implica um compromisso, um debate constante sobre a fragilidade de criar e um compromisso com a criação. Isso, no primeiro disco é fácil porque é tudo novo e é válido; no segundo disco, ainda há muita coisa por desbravar e ainda estás numa deambulação de experimentar coisas. No terceiro disco estamos muito mais em paz connosco próprios e acaba por ser uma ode ao porquê de fazermos música.

créditos: Marta Olive

Se este disco é a conclusão, que espaço deixa para os próximos anos?



L: É engraçado, mas acho que é a conclusão do primeiro capítulo. Fecha um bocado a ideia daquilo que os Salto querem fazer. Os próximos discos vão ter uma intensidade e uma profundidade muito maior. Fechado o primeiro filme da saga, seguem-se as sequelas.