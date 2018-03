No entanto, uns dias antes, a 18 de maio, apresenta-se no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, como um dos elementos dos Alexander Search, grupo criado em torno da poesia de um dos heterónimos de Fernando Pessoa.

Esta será a segunda vez que Salvador Sobral atua no festival EDP CoolJazz, onde esteve em 2016, na primeira parte de Cinematic Orchestra, na altura para apresentar o álbum de estreia, "Excuse me".

Segundo a organização, Salvador Sobral terá "carta branca" para interpretar um "repertório diverso e inédito", com passagem pelo jazz, pelos sons da América do Sul e pelos "êxitos que o catapultaram para um patamar de maior reconhecimento".

Em nome próprio ou com este grupo, Salvador Sobral terá a agenda preenchida até ao verão.

Com Alexander Search atuará em Ílhavo a 03 de junho, em Castelo Branco, no dia 16 desse mês, e a 14 de julho, no Porto. Em nome próprio, depois dos Açores, fará um concerto a 23 de junho, em Évora, e rumará a Espanha, com atuações em Málaga, Barcelona, Valência, Cartagena e San Sebastian. A 22 de julho, apresenta-se no Funchal.

Nascido em Lisboa, em 1989, Salvador Sobral editou em 2016 o álbum "Excuse me", no qual cruzava referências de uma vida, do jazz de Chet Baker aos clássicos brasileiros de Dorival Caymmi.

O percurso na música ganhou maiores dimensões depois de ter ganhado em 2017 o festival Eurovisão, com a música "Amar pelos dois", escrita pela irmã, Luísa Sobral.

No final do ano passado, o músico português foi distinguido pelos European Border Breakers Awards e, juntamente com a irmã, foi escolhido como Personalidade do Ano pela Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal.

O EDP CoolJazz decorrerá ao longo do mês de julho, no Parque Marechal Carmona e no Hipódromo de Cascais, e conta já com as atuações de David Byrne, Norah Jones, Gregory Porter, Van Morrison, Jesse Ware e BadBadNotGood.