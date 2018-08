O músico Salvador Sobral, que no ano passado falhou o festival Viana Bate Forte por razões de saúde, e um novo palco, cinco no total, são as novidades da edição 2018 do evento, hoje apresentadas publicamente.

"O festival abre no dia 14 com Salvador Sobral, que estava agendado para 2017, mas que não conseguiu estar presente por coincidir com um momento mais frágil da sua saúde. Na altura ficou o compromisso que mal estivesse bom viria a Viana. Cumpriu o 'Havemos de ir a Viana'", afirmou aos jornalistas a vereadora da Cultura da Câmara de Viana do Castelo.

Da terceira edição do festival, que decorre nos dias 14 e 15 de setembro, Maria José Guerreiro destacou a abertura do quinto palco, no largo Fundação Maestro José Pedro, batizado com o nome de palco Gil Eannes, dada à proximidade ao navio-museu.

Em 2016, o festival decorreu nos palcos da República (na Praça da República), de Pedra (na Porta Mexia Galvão) e palco da Erva (na Praça da Erva). Em 2017 foi alargado ao palco da Liberdade (na Praça da Liberdade).

"O palco da Praça da Liberdade criou mais impacto porque juntou milhares de pessoas. Este ano temos o palco Gil Eannes, que tal como o palco de Pedra e da Erva são mais pequenos e intimistas", especificou.

A vereadora da Cultura justificou a criação do quinto placo com "a dinâmica" que vai ser criada naquela zona, atravessada pela principal avenida da cidade.

"Logo no primeiro ano criticaram-nos por estarmos a privilegiar um dos lados da cidade e, na altura ficou a promessa de, logo que pudéssemos, alargaríamos a outros lados", explicou.

O Viana Bate Forte é organizado pela Câmara Municipal de Viana do Castelo e decorre no centro histórico da cidade, "tendo por cenário os vários monumentos, edifícios centenários e o Rio Lima, um património que afirma cada vez mais o distrito como um dos destinos turísticos mais importantes de Portugal".

Segundo números avançados por Maria José Guerreiro, a edição 2017 contou com a presença "de mais de 25 mil peças".

O evento representa "um investimento de 200 mil euros que a Câmara Municipal a fundos comunitários integrados num programa de animação e revitalização de espaços urbanos".

O cartaz da iniciativa, de entrada gratuita, "vai ao encontro de vários gostos musicais e de idades".

No dia 14, atuam Salvador Sobral, Gisela João, Bezegol, Manel Cruz, Dead Combo, Mundo Segundo & Sam the Kid, DJ Vibe, Linda Martini, Mishlawi, Oxy Patina, Jorge da Rocha, Ré Menor, Wilson Honrado e 47 Fevereiro.

No dia 15 é a vez de Carolina Deslandes, HMB, Ana Bacalhau, The Legendary Tigerman, Slow J, DJ Patife, Elisa Rodrigues, Noiserv, NBC, Jarojupe, Barry White Gone Wrong, o Gajo, Nuno Luz e Cálculo.