“Santana”, que se estreou nos cinemas em 2015 com o título “Dias Santana”, já pode ser encontrado na Netflix, mas só poderá ser visto a partir de 28 de agosto.

Baseado em factos reais, “Santana” é, segundo informação diponível na plataforma de ‘streaming’, um filme de ação que conta a história de “dois irmãos — um general e um agente da divisão de narcóticos — que finalmente descobrem a identidade do traficante de droga que assassinou os pais deles décadas antes”.

O filme é uma coprodução entre Angola e a África do Sul, que conta no elenco, entre outros, com os atores angolanos Paulo Americano, Neide Van-Dúnem e Raul Rosário, o nigeriano Hakeem Kae-Kazim e a sul-africana Jenna Upton

O filme, realizado e com argumento do angolano Maradona Dias dos Santos e do norte-americano, radicado na África do Sul, Chris Roland, é uma coprodução da angolana Giant Sables Media e da sul-africana Zen HQ Films.