No âmbito da conferência da organização Europa Cinemas, que este ano decorre em Lisboa, produtores, exibidores, distribuidores, programadores reuniram-se num debate sobre a circulação de obras cinematográficas em Portugal.

“Portugal vive uma zona de catástrofe” em matéria de exibição cinematográfica, em particular fora do circuito comercial, envolvendo cineclubes e auditórios municipais, e a questão “deve ser encarada como uma ação de emergência”, afirmou o exibidor e produtor Pedro Borges.

No encontro, foi apresentado um estudo, não exaustivo, encomendado para a conferência da Europa Cinemas, com base em dados do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) e de um inquérito a associações cinematográfica, cineclubes e auditórios e que revelou que “a exibição de cinema é pouco significativa fora dos ‘multiplexes’”.

Segundo o estudo, os auditórios exibem sobretudo cinema comercial norte-americano e os cineclubes programam cinema independente “numa base irregular e concentrada em distritos específicos”, sobretudo no norte e litoral.

São identificados problemas, como a incapacidade financeira para renovar equipamentos de projeção, o trabalho suportado por voluntariado, a falta de apoio financeiro, e apresentadas propostas, nomeadamente a criação de uma rede semiprofissional de cineclubes.

Na sessão, o diretor do Cine Clube de Viseu, Rodrigo Francisco, falou de um trabalho a médio e longo prazo que os cineclubes têm de fazer na procura de públicos, enquanto Carlos Semedo, programador do cineteatro Avenida, em Castelo Branco, sublinhou a relação de proximidade que devem ter com os espectadores, independentemente de encherem ou não uma sala de cinema.