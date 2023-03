Em nota de imprensa, o TMC especifica que a programação de abril arranca no primeiro dia do mês, com a companhia Teatro Meridional, que apresentará o espetáculo “O Sr. Ibrahim e as Flores do Corão”, de Eric-Emmanuel Schmitt, com encenação de Miguel Seabra e interpretação de Miguel Seabra (texto) e Rui Belo (música).

“Em Paris, nos anos 60, Momo, um rapazinho judeu de onze anos, torna-se amigo do velho merceeiro árabe da rua Bleue. Mas as aparências iludem: o Senhor Ibrahim, o merceeiro, não é árabe, a rua Bleue não é azul e o rapazinho talvez não seja judeu”, conta o TMC sobre o espetáculo, sublinhando que este será contado na voz de um único ator e acompanhado por um músico.

Sarah McCoy subirá ao palco do TMC no dia 06 de abril para apresentar o novo disco editado em janeiro, “High Priestess”. O álbum foi produzido por Renaud Letang (Feist, Manu Chao, Charlotte Gainsbourg, Jane Birkin) e pelo pianista canadiano Chilly Gonzales.

“A cantora e pianista – que viajou diretamente de Nova Orleães para a cena musical jazz e blues da Europa – explora a vertente intimista e confessional na sua música, marcada por um imaginário singular que revela uma artista em constante mutação, avessa a qualquer tipo de catalogação musical”, aponta a informação do TMC, sublinhando que a cantora é comparada, pela crítica, a nomes como Nina Simone, Billie Holiday e Amy Winehouse.

De 11 a 15 de abril, o TMC acolhe a quinta edição do Concurso Internacional de Percussão da Beira Interior, uma iniciativa da Câmara Municipal da Covilhã organizada pela Associação Cultural da Beira Interior (ACBI), que é destinada a jovens percussionistas até aos 30 anos.

No dia 20 de abril, o concerto de Rita Vian marca o arranque da 19.ª edição do Festival Y – festival de artes performativas, organizado pela Quarta Parede.

Além disso, o TMC também celebra o 25 de Abril com um concerto da Brigada Victor Jara, que foi fundada em 1975 e é considerada uma referência da música tradicional portuguesa.

“Neste concerto no TMC, que celebra a Revolução, a Brigada Victor Jara traz à ‘mesa’ da festa muitos dos seus temas mais emblemáticos e abordagens novas a canções do nosso imaginário, memórias do 25 de Abril – canções de todos os tempos, percurso de uma vida, de muitas vidas”, destaca o TMC.

No Dia Mundial da Dança, 29 de abril, o TMC apresenta o espetáculo “Não Canteis a Valsa, três cadernos em dueto”, pela companhia Dança em Diálogos.

Segundo a informação, trata-se de um bailado interartístico concebido para cinco bailarinos e dois pianistas, que propõe um modelo performativo híbrido onde se dissipa a fronteira entre bailado e concerto.

Os bilhetes para os espetáculos estão disponíveis na bilheteira do TMC, Ticketline e Worten.