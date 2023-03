Este artigo é sobre Lisboa . Veja mais na secção Local

O Aquário Vasco da Gama vai oferecer durante este mês entradas a visitantes que têm no primeiro nome a palavra "mar", no âmbito das comemorações do seu 125.º aniversário, anunciou hoje a Marinha Portuguesa.

