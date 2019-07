Se as músicas de Margarida Falcão fossem um quadro seriam “Starry Night” [“A Noite Estrelada”], de Van Gogh: “Cheio de cor e movimento, parece que falam”, diz. E é assim que gosta de pensar que é a sua música. Há outros quadros do artista que admira, mas este viu ao vivo no MoMa, o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, de onde regressou há pouco. Agora, é ela que vai estar ao vivo, já amanhã, no NOS Alive, no passeio de Algés.

Margarida cresceu entre as guitarras do pai e as pinturas da mãe. "Sempre vivi numa casa muito musical. Eu e as minhas irmãs andámos num coro e tocávamos piano - não muito bem, ri-se - e guitarra. E lembro-me que harmonizávamos, fazíamos call response nas viagens de carro, em particular com “When The Saints Go Marching In”, conta.

O primeiro instrumento que recebeu foi uma bateria de criança, que queria muito. “Fiz duas bandas: da primeira, com uma amiga, já nem me lembro do nome. A segunda, com outras duas colegas da mesma idade, chamava-se “Dirty Band”, e as músicas que fazíamos eram propositadamente horríveis. Eu nem tocava, batia só na bateria”. Tinha então oito anos.

Hoje, Margarida Falcão, tem 22 nos e continua a ter duas bandas. Outras bandas: Vaarwell e Golden Slumbers, dois projetos musicais bem distintos, um nascido de um trabalho de final de curso, o outro de uma empatia natural criada com a irmã mais velha, Catarina. A ambos dedica todo o seu tempo profissional, que tem sido intenso. Todo, todo, não é bem assim. Pelo caminho ainda consegue responder a pedidos como o de Rodrigo Leão, com quem, volta e meia, meia volta, atua.

A vida de artista não é fácil. Há uns meses, os Vaarwell chegaram de Nova Iorque, onde estiveram em passeio, mas também em reuniões de trabalho, graças aos contactos feitos no South by Southwest (SXSW), em Austin, no Texas, um festival internacional de música, cinema e tecnologia que é a montra do que melhor se faz no mundo e onde durante duas semanas bandas de todos os estilos tentam provar o seu valor. É lá que os promotores vão comprar concertos e que olheiros habituados procuram e descobrem jovens promessas. Como Margarida Falcão.

Acontece que este convite de sonho esteve à beira de se transformar em pesadelo devido a uma sucessão de azares. Já lá vamos.

Companhia aérea perde material da banda

Os Vaarwell chegaram ao SXSW um dia antes do início do festival, para preparar tudo com calma. Problema: “A nossa mala nunca chegou”. A mala, explica Margarida Falcão, não era uma mala qualquer. “Tinha material, tinha remédios, tinha maquiagem, tinha roupa. Tudo aquilo de que eu precisava para estar no South by Southwest, faltava”.

Inicialmente, Margarida acreditou que tudo se compusesse rapidamente e que as coisas chegassem no dia seguinte. Só que não. “Afinal, esta companhia horrível em que viajei, a Norwegian Airlines, é uma das companhias de aviação europeias que mais queixas tem, vim a descobrir mais tarde. Não sabiam da mala e não foram nada simpáticos, nada cooperantes”. Mais mais tarde, era tarde de mais.

“Ficámos em grande stress e, basicamente, segunda e terça-feira foram para ir atrás de todo o material que faltava, comprar maquiagem nova”, conta. “Os primeiros dois dias foram mesmo terríveis. Para mim estava a ser muito difícil, mas depois diverti-me imenso”.

Mas, afinal, de que material estamos a falar? “Os instrumentos, graças a Deus, vieram com outro membro da banda, que viajou numa companhia aérea diferente, por isso estavam seguros. Faltava a placa de som, que é essencial para tocar, cabos, transformadores, alimentadores e adaptadores. Além da maquiagem, que parece uma coisa fútil, mas que para um espetáculo é muito importante”.

Até a falta dos medicamentos, também extraviados pela companhia aérea, deu origem a uma sequela. "Por sorte", estava lá Marta Pereira da Costa, a única guitarrista profissional de fado a nível mundial. "Ela tem um tio que é médico e ajudou-me a arranjar um dos remédios que eu tinha de tomar, e até com alguma urgência, e que precisa mesmo de receita médica. Foi uma ajuda enorme".

De resto, Margarida e os restantes membros dos Vaarwell não tiveram outro remédio senão comprar, alugar e pagar todo o material de substituição. “Pagámos, mas a Norwegian Airlines vai receber as faturas”, garante.

Quando chegou o dia do concerto, a banda teve problemas com a placa de som, ou seja, com o material alugado, “e eu tive de tocar em acústico, mas lá funcionou”. Nos dias a seguir tudo correu bastante melhor. A prova de que o público reagiu bem aos Vaarwell, no meio de tantos concertos e tantas bandas emergentes, foi os contactos que ficaram. E a eleição do grupo como uma das 11 bandas mais promissoras do mundo lideradas por vozes femininas, por um blogue da especialidade.

Margarida desvaloriza o facto, diz que nem sabe como souberam da sua existência, calcula que tenha sido através das playlists elaboradas pelo próprio South by Southwest, que fez um destaque muito positivo dos Vaarwell. “Uma vez por semana destacam um artista de quem gostam e, dessa vez, destacaram-nos a nós. Foi muito simpático e, se calhar, foi assim que esse blogue nos descobriu”, acredita.