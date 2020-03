Sean Paul Ryan Francis Henriques, de seu nome, conta com mais de 30 anos de carreira, 6 discos em nome próprio, sendo metade deles platina e cerca de 15 singles que atingiram a marca de Ouro e Platina.

“Get Busy” ou “Temperature” são dois exemplos que marcaram a década de 2000, colocando o artista nas bocas do mundo e abrindo portas a colaborações com artistas de renome como Beyoncé (“Baby Boy”), Rihanna (“Break it Off”), Enrique Iglesias (“Bailando”, “Súbeme la Radio”), David Guetta (“Mad Love”), entre outros.

O jamaicano junta-se no cartaz a nomes como: Vini Vici, Mandrágora, Tropkillaz, Dimitri Vegas & Like Mike, Alan Walker, Alok, Miss K8, DVBBS e MORTE.

O festival Somnii regressa à Figueira da Foz nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2020.

Na edição deste ano, a sétima consecutiva naquela cidade no litoral do distrito de Coimbra, o festival dividiu-se, pela primeira vez, em dois palcos: o principal no local habitual - o topo norte do recinto instalado à beira-mar, entre a praia do Relógio e o molhe norte do porto da Figueira da Foz - e o secundário, dedicado maioritariamente a projetos nacionais de hip-hop, no topo sul, junto àquela infraestrutura portuária, virado para o palco principal.