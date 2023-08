A Festa de São Romão, organizada pela Junta de Freguesia de Santo André, vai decorrer entre sexta-feira e domingo, estando previstos dois cortejos etnográficos, com a participação de mais de 70 pessoas, que vão recriar a romaria das gentes do interior do concelho até à praia.

“Esta era a única vez no ano em que as gentes do interior do concelho vinham à praia, o que obedecia a todo um ritual de trabalho durante a noite, principalmente, para as mulheres que tinham de preparar o 'farnel'”, disse hoje à agência Lusa o presidente da Junta de Freguesia de Santo André, David Gorgulho.

No cortejo, as gentes do campo eram acompanhadas pelos animais “que ajudavam ao transporte da mercadoria” e quando “chegavam à praia, além de usufruírem desse 'farnel', iam a banhos devidamente vestidos porque os pudores da época não permitiam mais do que isso”, explicou.

“Concentra-se sempre muita gente para ver esse momento, sejam turistas nacionais ou estrangeiros, que ficam muito curiosos também com a partilha do 'farnel' na praia sem qualquer custo”, afirmou o autarca.

No sábado e no domingo, estão previstos, às 11:00, desfiles etnográficos que contam com a participação “de cerca de 70 a 80 pessoas” do Rancho Folclórico Ninho de Uma Aldeia, do Grupo de Dança Típica da Queimada e do Grupo Trajes e Tradições da costa de Santo André.

Este ano, a Festa de São Romão inclui ainda uma homenagem aos 17 pescadores da costa de Santo André que perderam a vida em 09 de janeiro de 1963, ao serem apanhados por uma onda gigante enquanto pescavam na Lagoa de Santo André.

Segundo David Gorgulho, na homenagem, que vai contar com a presença de “familiares e sobreviventes” do acidente, está prevista a deposição de uma coroa de flores no memorial erigido em 2013 na praia da Costa de Santo André.

No inverno, os homens pescavam na lagoa de Santo André e, no verão, praticavam a arte xávega no mar, enquanto as mulheres trabalhavam nos arrozais das redondezas.

Durante os três dias, na Tenda Multiúsos, instalada na Costa de Santo André, não faltarão os tradicionais bailes, “comes e bebes”, quermesse, música, venda de artesanato, doçaria e fruta da região.