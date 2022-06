A-HA

Se o início de “As It Was”, o primeiro single do novo álbum de Harry Styles, te faz lembrar alguma música, será provavelmente o “Take On Me”, hit maior dos noruegueses A-HA que nos anos 80 explodiu um pouco por todo o mundo (e que tem um dos videoclipes mais reconhecível da história da música pop). Mais de 35 anos depois deste hit, o trio da Noruega atua no Palco Mundo no dia 25 de junho, o mesmo em que os Duran Duran (banda inglesa que vendeu mais de 100 milhões de discos) vão pisar o palco do Parque da Bela Vista, numa noite dedicada ao revivalismo.

Gostas do que estás a ler? Então subscreve aqui a newsletter para receber a versão integral no teu email. Todas as terças e sextas-feiras vais receber não só sugestões do que ler, ver e ouvir mas também as melhores histórias da cultura pop. Segue o Acho Que Vais Gostar Disto no Instagram (@vaisgostardisto), no Twitter (@vaisgostardisto) e no TikTok (@vaisgostardisto).

Anitta

Rock in Rio é sinónimo de Ivete Sangalo e a voz de “Poeira” vai lá estar, no dia 19 de junho. Contudo, a última década trouxe-nos a explosão de outra artista brasileira que, no dia 26 de junho, vai estar no festival e também nos vai obrigar a “tirar o pé do chão”. Anitta é provavelmente o maior ícone da música brasileira atual – ou, pelo menos, a artista com mais projeção internacional, fruto da sua colaboração com nomes como J Balvin, Maluma, Khalid, Ty Dolla Sign ou Cardi B. A cantora é um espetáculo garantido num dia em que o Palco Mundo também vai receber os HMB, Jason Derulo e os Black Eyed Peas.

Liam Gallagher

Os Oasis acabaram em 2009 (poucas semanas depois de um concerto em Lisboa), após os irmãos Gallagher - Noel e Liam - terem um conflito que fez a delícia dos media um pouco por todo o mundo. Passaram 13 anos e os irmãos não parecem mais próximos de se voltar a reunir, por isso, ver Liam Gallagher ao vivo é hoje a maior oportunidade de ver alguns dos melhores hits da banda britânica como “Wonderwall”, “Some Might Say”, “Live Forever” e “Champagne Supernova”. Dia 18 de junho no Palco Mundo.

Os Primos

Eles são talvez um dos mais surpreendentes fenómenos da Internet dos últimos anos, com uma legião de fãs que lhes permitiu fazer espetáculos por todo o país, incluindo o mítico Coliseu de Lisboa. Eles são Rui e Yuri, Os Primos, e vão estar no dia 18 de junho no Super Bock Digital Stage para uma performance que vai de certeza arrastar muitos dos seus seguidores para essa zona do festival.

Ney Matogrosso

Uma das grandes vozes da história do Brasil, Ney Matogrosso é uma das mais icónicas personagens da cultura brasileira. Aos 80 anos, o cantor que a Rolling Stone considerou como a terceira melhor voz de sempre do país irmão (apenas atrás de Tim Maia e Elis Regina) vem ao Rock in Rio no dia 25 de junho para nos brindar com alguns dos seus clássicos e encher de carisma e exotismo o Galp Music Valley.

Esperança: Paulo Flores e Prodígio

Paulo Flores é um dos nomes maiores da música angolana, Prodígio é um dos mais conhecidos rappers do país africano que fala português. São de gerações diferentes mas no dia 19 de junho vão levar o seu projeto conjunto, intitulado Esperança, ao palco Rock Your Street, numa atuação que vai trazer ritmos de Angola ao Rock in Rio.