>OUVE AQUI O EPISÓDIO:



"Porque há vida depois do divórcio. Mas é uma merda". É assim que David Cristina apresentou o seu projeto no início de cada um dos nove episódios produzidos em conjunto com Ana Garcia Martins.

Aquilo que começou como um podcast vai agora tornar-se numa tour de espetáculos de Norte a Sul do país, com o mesmo espírito, mas com uma dinâmica ligeiramente diferente.

Motivo mais que suficiente para o João Dinis, a Mariana Santos e o Miguel Magalhães receberem estes "separados de fresco" e descobrirem que conteúdos tornaram o divórcio mais fácil. Dica: há Taylor Swift e há funk brasileiro.