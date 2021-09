Com autoria de João Tordo, Tiago R. Santos e Hugo Gonçalves, e produção da Coyote Vadio, “Até Que a Vida Nos Separe” encontra-se nomeada na categoria de Melhor Série de Ficção Televisiva, concorrendo com 21 produções europeias.

A série acompanha a história dos Paixão, uma família onde se encontram visões diferentes de viver o amor através das várias gerações, mas com a diferença de terem um compromisso particular com o amor e o casamento, por ser o próprio negócio da família, na organização de casamentos, segundo a informação divulgada pela estação pública.

Manuel Pureza é também o realizador da série “Pôr do Sol”, paródia às telenovelas que a RTP1 transmitiu em agosto deste ano.

Para o diretor da RTP1, José Fragoso, citado no comunicado do canal público, hoje divulgado, “esta nomeação vem premiar a criatividade, o entusiasmo e a dedicação que toda a equipa liderada pela Coyote Vadio pôs na realização desta série”.

“Revela também o excelente momento da ficção portuguesa produzida para a RTP1, cuja qualidade e diversidade é, uma vez mais, reconhecida nos mercados internacionais”, acrescenta o responsável.

O Prix Europa tem como objetivo fomentar a produção europeia e estreitar laços entre produtores de televisão, rádio e digital.

Criado em 1987 pelo Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e a Fundação Cultural Europeia, o prémio ganhou a forma de um festival de rádio, televisão e meios digitais, que este ano decorre de 10 a 15 de outubro, em Potsdam, na Alemanha, e que premeia as melhores produções do continente.

A edição deste ano reúne 209 produções finalistas, oriundas de 26 países, repartidas por cerca de uma dezena de categorias, correspondentes aos diferentes meios, segundo o ‘site’ do Prix Europa.

Os vencedores serão conhecidos a 15 de outubro.