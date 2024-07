Em tempo de férias escolares são muitos os pais que procuram uma ocupação para os tempos livres dos filhos. Encontrar a actividade certa pode ser uma dor de cabeça, sobretudo quando se trata de miúdos muito mexidos ou, ao contrário, demasiado introvertidos.

Num e noutro caso, o teatro pode fazer maravilhas, ajudar a libertar energia e soltar a timidez. Um pouco por todos o país é possível encontrar workshops, cursos e oficinas para todas as idades, crianças, jovens e adultos. Mais ou menos intensivos, voz, dicção, postura, representação, a panóplia é grande.

ACT - Escola de Actores

A ACT - Escola de Actores foi fundada no ano 2000 por Patrícia Vasconcelos, que tem a direcção e coordenação pedagógica da instituição.

Dona de uma belíssima voz, Patrícia Vasconcelos nasceu em Lisboa em 1966 e viveu fora do país entre 1976 e 1988. Lança-se como directora de casting em 1989 e é responsável pelo casting de inúmeros filmes, nacionais e estrangeiros, programas e séries de televisão, além de centenas de filmes publicitários.

No cinema trabalhou com realizadores como Joaquim Leitão, António-Pedro Vasconcelos (seu pai), Richard Curtis, Gonçalo Galvão Teles, Rúben Alves ou Sérgio Graciano, entre outros. É fundadora e membro da Academia Portuguesa de Cinema.

Este Verão já há dois workshops esgotados, ainda assim há muitos outros a acontecer na escola até ao fim da época estival.

"Iniciação ao Teatro: faça a sua estreia a partir dos 45 anos", com a actriz e cantora Marta Fernandes, destina-se a pessoas a partir do 45 anos de idade, como o nome indica, e decorre de 19 de setembro a 21 de novembro (sim, termina já um pouco depois do Verão). Acontece todas as quintas-feiras das 19h00 às 22h00, três horas por dia num total de 30 horas. O preço: 180 euros por pessoa.

"Dobragem: voz, postura e práticas de estúdio" é para maiores de 16 anos e acontece em Setembro. Sob o comando de José Jorge Duarte, o objectivo é aprender a conhecer a própria voz: postura, respiração, colocação, registos e projecção. São 15 horas de formação e as aulas têm lugar nos dias 14 (10h00 às 17h00), 21 (10h00 às 17h00) e 28 de setembro (10h00 às 13h00). O curso custa 220 euros.

Como não há duas sem três, "Técnicas para falar em público", da formadora Paula Neto, que promete mostrar que é possível ter prazer a falar à frente de uma plateia, muito mais do que medo ou ansiedade. São 12 horas no total, nos dias 26 e 27 de setembro e 3 de outubro, às quintas e sextas, das 19h00 às 23h00. É para maiores de 18 anos e custa 120 euros (Tel.: 93 785 25 55).

EDSAE - Escola de Danças Sociais e Artes de Espectáculo

A EDSAE é uma escola com mais de 20 anos de experiência dedicada ao ensino da Dança e do Teatro Musical. Pioneira no ensino de teatro musical em Portugal, iniciou este projecto em 2010.

Nas férias de Verão, convida crianças e jovens dos 7 aos 15 anos a participar em ateliers de teatro musical ao longo de nove semanas intensas e com diferentes temáticas, que ajudam a desenvolver a música, a dança, a criatividade, a auto-estima, a amizade e, claro, o gosto pela arte.

No último dia do ATL o musical no qual estiveram a trabalhar durante a semana é apresentado a pais, familiares e convidados.

Estão abertas inscrições para as semanas 6, 7, 8 e 9, que decorrem entre 22 de julho e 26 de agosto, com a representação de peças como "Barbie - O Filme" (dos 8 aos 15 anos), a decorrer na semana de 5 a 9 de Agosto, ou "Wonka", para a mesma faixa etária, já de 29 de julho a 2 de agosto.

O preço da inscrição é 225 euros (IVA incluído) por semana, com 10% de desconto para irmãos, e os workshops têm lugar no Edifício Amoreiras Plaza. As actividades terminam às 17h00 e a escola encerra às 17h30 (Tel.: 21 394 3530)

ESTC - Escola Superior de Teatro e Cinema

A Escola Superior de Teatro e Cinema é uma referência entre os seus pares nacionais e estrangeiros, membro das principais associações intraescolas das suas áreas e integrada nas mais importantes associações internacionais dos seus sectores de actuação. Localizada na Amadora, a 15 minutos do centro de Lisboa, resulta da reconversão do Conservatório Nacional.

O período de inscrições para os cursos de Verão decorre normalmente entre o final de Agosto e o início de Setembro e os workshops, que podem incluir desde escrita para teatro e cinema a consciência do corpo no espaço, são ministrados em Setembro e terminam ainda antes do início do ano lectivo. Os participantes, num limite de 15 por turma, pagam cerca de 70 euros (mais informações: estc@estc.ipl.pt ou 214 989 400).

Filipe La Féria - Teatro Politeama

À semelhança de anos anteriores, o Teatro Politeama realiza nos meses de Julho e Agosto um Curso de Verão de Teatro Musical, que oferece a todos os alunos competências e ferramentas no domínio artístico em três módulos de aprendizagem nas áreas da Música, Teatro e Dança.

O processo de aprendizagem passa por aulas de canto, de representação, dança, guarda-roupa próprio, maquilhagem e tudo o que envolve um grande espectáculo. As cenas principais da peça são apresentadas ao público a cada sábado e os alunos, que recebem um diploma, saem porta dos artistas. Diz quem já por lá passou que o "mau feitio" de Filipe La Féria faz milagres em palco.

As turmas são constituídas por idades (dos 7 aos 12 anos; dos 13 aos 16 anos; dos 17 aos 20 anos e maiores de 21 anos) e o número varia consoante as inscrições. "A Pequena Sereia", "Mary Poppins", "Jesus Cristo Superstar" e "Severa" são as peças escolhidas, de acordo com a idade, para serem trabalhadas neste Verão.

A inscrição custa 350 euros e o horária é das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00. A elevada procura faz com que este ano as turmas, desta vez nove, já estejam esgotadas, mas há sempre a possibilidade de ficar em lista de espera - e as desistências de última hora acontecem. (Contactos: 213 405 700 ou escoladeverao@filipelaferia.pt)

OTL - Oficinas Teatro Lisboa

A Oficinas Teatro Lisboa tem uma vasta e variada oferta de workshops. Trata-se de uma pequena estrutura que actua em dois polos diferenciados, a prática formativa e a criação de espetáculos.

Na que respeita à prática formativa, a Oficinas Teatro Lisboa trabalha em simultâneo dois segmentos, com o objectivo comum de agregar conhecimento. Por um lado, ajuda a criar relações entre estratégias e métodos para dar competências de autoconhecimento. Por outro, ajuda a reflectir e a explorar o papel do teatro na formação pessoal e na relação com o mundo.

No que toca à criação de espetáculos, a OTL procura dentro de uma lógica experimental e de vanguarda intervir na sociedade com criações conceptuais, sem nunca deixar para segundo plano o teatro clássico. Ou seja, a concepção e encenação partem de textos que podem ser desconstruídos e adaptados, tanto do ponto de vista dramatúrgico como filosófico.

Para o público dos 8 aos 16 anos existe ainda mais uma semana de workshop de artes performativas: tem lugar de 22 a 26 de Julho, das 9h00 às 18h00. A inscrição custa 175 euros.

Para adultos (a partir dos 17 anos), está disponível o workshop "À Descoberta do Teatro", dirigido pelo actor e encenador João Rosa, a decorrer nos dias 1, 2 e 3 de agosto, com um valor de inscrição de 110 euros, e aulas de Voz e Dicção, nos dias 29, 30 e 31 Julho, das 19:30 às 22:30, por 95 euros (contactos: geral@oficinasteatrolisboa.com ou 934 512 418).

Teatro Independente de Oeiras

O Teatro Independente de Oeiras oferece um Curso de Teatro Musical para maiores de 14 anos. Este ano já não vai a tempo de e inscrever, mas para o ano que vem há mais. É um curso intensivo de 40 horas e destina-se a todos os que se interessam por musicais, nas valências canto, dança e interpretação.

É escolhido e desenvolvido um projecto específico que culmina com uma apresentação de cerca de 30 minutos, aberta a amigos e familiares dos participantes. Os formadores, todos envolvidos na indústria do teatro musical em Portugal, prometem uma experiência desafiante.

Com as disciplinas de Interpretação (10h00) por Gonçalo Lima, Acting Through Song (10h00) e Canto (10h00), por João Pedro Santos, e Dança (10h00), por JP Costa, o curso custa 200 euros por pessoa (Tel.: 214 406 878, das 9h00 às 15h00).

Teatro Municipal Sá de Miranda

No final do ano lectivo o serviço educativo do Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana celebra a chegada das férias e do solstício de Verão com a realização das Oficinas Férias com Teatro, com temas relacionados com a programação da companhia, onde são abordadas e experimentadas técnicas de interpretação e de realização plástica e cénica.

No final de cada oficina, é promovida a apresentação de um exercício ao público, um momento de partilha entre os participantes, os espectadores e a companhia de teatro. As plêiades são vocacionadas para crianças e jovens dos 6 aos 12 anos e orientadas pelo elenco residente do Teatro do Noroeste.

As inscrições abrem normalmente entre o final de Junho e o início de Julho e devem ser realizadas através de um formulário disponível no site do Teatro Municipal Sá de Miranda . As oficinas funcionam entre as 9h00 e as 17h00 e têm um custo por participante de 60 euros.

Além disso existe a Escola de Verão para Atores Guillermo Heras, vocacionada para actores e actrizes profissionais e para estudantes de teatro, que contam com uma personalidade de reconhecido mérito artístico e académico.

Realiza-se nos meses de Julho e Agosto e já vai na 10.ª edição. Este ano o tema é "O Teatro Épico de Bertolt Brecht" e decorre entre 29 de Julho e 8 de Agosto, no Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo. Trata-se de uma formação intensiva dirigida a profissionais e estudantes de teatro, uma experiência de dez dias de residência de criação, partilhados com um professorado de excelência, como Albano Jerónimo, Isabel Barros, Jana Pacheco, Jérôme Junod, Lukas Nowak, Ricardo Simões, Sara Belo ou Teresa Coutinho.

São disponibilizadas 20 vagas para participantes (200 euros) e 25 para assistentes, que acompanham as sessões na plateia (custo 0 euros). A escola funciona das 10h30 às 19h00 e o alojamento para participantes está incluído (contactos:tmsm@cm-viana-castelo.pt ou 967 552 988).