Concerto pelo Aníbal Zola Trio

O quê: Cantautor e contrabaixista do Porto que procura usar a língua portuguesa como cúmplice no seu processo de composição

Quando: Hoje, às 21h30

Onde: Sala Suggia, Casa da Música, Porto

Transmissão online do espetáculo "Beaumarchais"

O quê: Uma parceria da mala voadora com o compositor, maestro e musicólogo Pedro Amaral, e com a Orquestra Gulbenkian. É uma ópera que se desenvolve a partir de três textos de Beaumarchais – O Barbeiro de Sevilha, As Bodas de Fígaro e A Mãe Culpada

Quando: A peça apresentada pelo Teatro Nacional D. Maria II é transmitida às 21h00

Onde: Na sala online

Alberto S. Santos e Richard Zimler levam Feira do Livro a casa dos leitores

O quê: Os escritores são os convidados da 3.ª sessão do "abre aspas", uma iniciativa da Porto Editora. "A falta que a Feira me faz" é o mote para anteciparem aquilo que poderá acontecer de 27 de agosto a 13 de setembro

Quando: Hoje, às 21h47

Onde: Em direto no Facebook da Porto Editora

Estreia do espetáculo "Luis de Matos DRIVE-IN"

O quê: Espetáculo interactivo e desenhado para acontecer no parque de estacionamento recorre a nova tecnologia em matéria de áudio, vídeo e comunicação wireless, respeitando todas as medidas de segurança exigidas no momento que se vive. As famílias chegam, sintonizar a frequência rádio indicada, participam e regressam a suas casas sem nunca sair das viaturas

Quando: Hoje, às 22h00. Repete nos dias 10, 13, 18, 20, 25 e 27 de junho

Onde: Estúdio 33, Parque Empresarial do Camporês, Ansião, Leiria

Live in Lust in Rio

O quê: Saudades de festa e boa música? É sexta-feira e o Lust in Rio leva música até casa

Quando: Hoje, a partir das 22h00

Onde: Instagram

