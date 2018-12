A norte-americana Sharon Van Etten atua a 11 de julho no NOS Alive, em Oeiras, onde deverá apresentar um novo álbum, a ser editado em janeiro, anunciou hoje a promotora Everything is New.

“Sharon Van Etten, sobe ao Palco Sagres do NOS Alive’19 dia 11 de julho, e traz consigo o novo trabalho ‘Remind Me Tomorrow’, com lançamento marcado para 18 de janeiro de 2019, que conta com o já conhecido single ‘Comeback Kid’”, refere a promotora num comunicado hoje divulgado.

“Remind Me Tomorrow”, que chega quatro anos depois de "Are We There", “foi escrito durante um período especial para a artista, ao longo da sua gravidez, enquanto estudava psicologia e fazia audições para a série televisiva da Netflix ‘The AO’” e “a amplitude das suas paixões e projetos ao longo da sua carreira influenciaram profundamente este álbum”.

O festival NOS Alive decorre de 11 a 13 de julho e, além de Sharon Van Etten, irá contar com atuações de The Cure, The Smashing Pumpkins, Bon Iver, Tash Sultana, Jorja Smith e Pip Blom.