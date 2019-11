“Quem te vai conduzir a casa esta noite?”, pergunta Ric Ocasek no início de “Drive” a música que tornou os The Cars em superestrelas internacionais e que se tornou numa espécie de hino às viagens de automóvel (com direito a pôr do sol lá atrás e tudo).

De facto, estabelecemos com o nosso carro uma relação de intimidade: é “ele” que nos leva a jantar fora, é nos seus bancos de trás que os nossos filhos se sentam quando vão para escola, é a “ele” que às vezes confiamos os nossos pensamentos mais íntimos em viagens solitárias. É “nele” que confiamos, todos os dias, para nos levar a bom porto.

Os automóveis fazem parte da nossa vida e, paixões por motores à parte, há coisas que procuramos sempre no nosso “amigo” de quatro rodas: que seja bonito e confortável, que seja económico e prático e que, de alguma forma, entre todas estas exigências, possa refletir um pouco a pessoa que somos.

Pois bem, foi a pensar em tudo isto que a Opel criou a nova geração Corsa, o seu mais recente modelo.

Com um design moderno, marcado por linhas elegantes e desportivas, o novo Opel Corsa não quer ser apenas um automóvel bonito. A caixa automática chega às oito velocidades, a bagageira tem 309 litros de capacidade (“Olá, fins de semana prolongados!”), e, para além disso, os bancos podem ser aquecidos e incorporados com opção de massagem, provando que o conforto foi uma das preocupações da marca.

O conforto e a facilidade de utilização são duas apostas do novo Corsa, nomeadamente através da introdução de tecnologias que antes só estavam disponíveis em modelos de categorias superiores. É o caso dos faróis de matriz de LED IntelliLux, que permitem conduzir sempre em ‘máximos’. Adicionalmente, e com o objetivo de tornar a condução mais segura e confortável, o novo Corsa conta com o Programador de Velocidade Automático, que mantém uma distância fixa em relação ao carro da frente, bem como com a Manutenção de Faixa, que ajuda a manter o automóvel na direção certa se nos distrairmos. Mas há mais: o Advanced Park Assist, aliado à Câmara Panorâmica de Visão Traseira de 180 graus, libertam o condutor da tarefa de estacionamento ao efetuarem as manobras automaticamente.

O novo Opel Corsa, que está disponível em versões a gasolina, diesel ou 100% elétrico, oferece ainda um ecrã tátil com sistemas de informação e entretenimento com controlo de voz e transmissão de áudio via Bluetooth, entre outras funcionalidades.

Contudo, nada como passar do papel para a vida real. É por isso que a Opel oferece a oportunidade de poder experimentar o novo carro na Semana das Portas Abertas, de 21 a 30 de novembro, em toda a rede de concessionários do país.

Para além disso, pode participar no passatempo Corsalovers, em que a única coisa a fazer para se habilitar a ganhar o novo modelo da Opel resume-se a partilhar a memória mais bonita que tem com um outro modelo Corsa (em texto, vídeo ou fotografia).