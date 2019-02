João Roseira continua a ser a alma deste evento lançado em 2013, que decorrerá durante dois dias no Cais Novo, um edifício situado atrás do Museu do Vinho Porto, no Porto, e que é descrito como uma "manifestação independente e alternativa que reúne 'vignerons' unidos simplesmente pelo vinho que respeita a terra, a vinha, as uvas e as tradições".

'Vigneron' é um termo francês que significa aquele que "produz as uvas de que faz o seu vinho", resume João Roseira, ele próprio produtor, no Douro, acrescentando que essas pessoas, em geral "fazem tudo" e isso envolve "uma parte emocional" muito forte.

A edição anterior do evento uniu-se à associação ambientalista Quercus para "minorar os efeitos dos dramáticos fogos florestais" de 2017 e este ano há "um convidado especial", o Brasil, que estará presente com "uma pequenina ‘vigneron’", Marina Santos, com os seus "vinhos da serra gaúcha".

"Portugal, a seguir ao Chile, é o segundo maior exportador de vinhos para o Brasil, tendo ultrapassado a Argentina", salienta João Roseira, para destacar a importância daquele mercado para os produtores nacionais.

O organizador destaca também a presença de Carmelo Peña, um enólogo espanhol que trabalhou alguns anos em Portugal com Dirk Niepoort e hoje faz vinhos na árida ilha de Lanzarote, nas Canárias, que se destacam pela sua "grande acidez" resultante da influência marítima.