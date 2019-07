A festa começa a tomar forma poucos minutos antes do início do concerto, com o público, numeroso, já a testar a ebulição que se seguiria através de gritos, saltos, selfies e o que mais. Era este o nome mais aguardado da edição deste ano do Super Bock Super Rock: Migos, trio rap oriundo de Atlanta que tem dominado não só as tabelas de vendas como o subgénero hip-hop mais conhecido como trap (“armadilha”, em inglês), fenómeno de popularidade por todo o mundo e que vai buscar o seu nome ao jargão utilizado naquela cidade norte-americana para descrever um local onde são produzidos e vendidos todo o tipo de narcóticos.

Narcótica é, também, a música: batida quebrada, melodia arrastada, adlibs (pequenas expressões repetidas largas vezes e que conferem alguma comicidade à coisa, como skkrt skkrt, cujo significado é provavelmente não significar nada), versos que mais que serem cantados ou rimados são balbuciados – o que lhe valeu um epíteto mais ou menos insultuoso, o de mumble rap. Discussões que ficam para outras ocasiões, até porque, como eles próprios cantam em 'Narcos', um dos seus temas mais celebrados, este é rap verdadeiro: nada tem de balbuciação.

A festa, dizíamos, começou a tomar forma ainda antes de os Migos – Offset, Quavo e Takeoff, todos tendo relações familiares entre si – pisarem o palco, naquela que foi a sua estreia por Portugal. Pouco passava da hora marcada quando o DJ que os acompanha, Durel, começa a disparar ritmos e canções outras, como forma de animar um público que possivelmente não precisaria disso; a enchente foi tal que esvaziou quase que por completo as demais áreas do recinto do festival. O grito de guerra, que foi ecoando ao longo de uma hora de espetáculo: “se estiverem prontos para os Migos, digam yessir!”.

Não seriam talvez precisos os habituais artifícios pop, como o muito fumo e as chamas que foram brotando da frente de palco, para encantar uma audiência que já sabia à partida o que esperar. O trio foi-se revezando entre os versos, tal como nos discos, entre o autotune, entre as backtracks que os iam acompanhando de forma a não cansarem muito a voz (imaginamos nós). 'MotorSport', logo a abrir, fez disparar as emoções, a dança, os movimentos de braços de um gangue. Não há aqui mensagem; só a promessa de um bocado bem passado. Isso, por vezes, é mais do que suficiente.

A dada altura, e a pedido da banda, abrem-se dois círculos destinados ao mosh, ideia que o hip-hop roubou à cultura punk e metal e que foi prontamente concretizada. Dezenas de corpos chocam entre si, levantando a muita poeira presente no recinto. Parece difícil encontrar quem não saiba na ponta da língua todos os versos das canções dos Migos; 'Walk It Talk It' foi disso exemplo, já depois de Offset lhes ter pedido para que erguessem um manguito “se não se importarem com o que pensam de vocês”.

Foi notória a relação entre banda e público, o que por vezes ia prejudicando o concerto, com tantas e tantas pausas entre temas (ainda assim, de forma não tão irritante quanto é costume neste tipo de concertos). Offset, em particular, mostrou-se bastante interventivo: “se gostarem da vossa mamã, gritem 'mamã'”... e depressa se ouve o primeiro verso de 'T-Shirt', canção soberba que até Janelle Monáe dançou, na régie. Ao espetáculo não faltou sequer 'Bad and Boujee', o maior dos seus êxitos, nem uma bandeira dos Estados Unidos, erguida a dada altura por um fã. Só faltou um final que não fosse anticlimático: o concerto acaba com DJ Durel novamente a lançar algumas faixas e a sair rapidamente de cena, já depois de o trio ter abandonado o palco e quando muitos clamavam por um encore. Mas haverá espaço para isso numa nova vinda a Portugal, que se espera que aconteça o mais depressa possível.

Enquanto não dançou ao som dos Migos, Janelle Monáe deu um espetáculo pop riquíssimo em nova incursão por terras lusas, naquela que foi a última data da digressão em torno de “Dirty Computer”, álbum editado em 2018. A norte-americana, afro-andróide tornada afro-humana (ou vice-versa), trouxe algum futurismo (estético, que bebe muito das tecnologias atuais e vindouras) a um festival que se fez sobretudo do presente. Rodeada pelas suas bailarinas, Monáe entrou ao palco ao som de “Assim Falou Zaratustra”, de Strauss, e do icónico discurso de Martin Luther King sobre o seu maior sonho (crianças negras e brancas, livres e de mãos dadas), até começar com 'Crazy, Classic, Life', tema desse seu último trabalho.