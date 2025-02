"Com muitas personagens incontornáveis da banda desenhada, incluindo Snoopy, Woodstock, Charlie Brown, Lucy, Schroeder, Linus, Susan Brown e Shermy, esta seleção de tiras dos Peanuts convida os leitores a viajar pelo universo imaginário do cão mais querido de todos os tempos, apreciando o humor inteligente, irónico e, por vezes, fantástico de Charles M. Schulz", lê-se no comunicado da editora.

Charles Monroe “Sparky” Schulz foi um cartoonista americano, criador da banda desenhada Peanuts, que apresenta as suas duas personagens mais conhecidas, Charlie Brown e Snoopy. Apareceram pela primeira vez a 4 de outubro de 1950, em sete jornais dos EUA.

Schulz nasceu em 1922 e desenhou todas as tiras de Charlie Brown até à sua morte, em fevereiro de 2000. No total, mais de 2,6 mil jornais de todo o mundo publicaram a sua obra.

Várias figuras da cultura e literatura falaram deste fenómeno, inclusive o escritor e filósofo italiano Umberto Eco. "A poesia dos Peanuts resulta do facto de encontrarmos nas suas personagens infantis todos os problemas e sofrimentos dos adultos, que só são verbalizados pela boca das crianças após passarem pelo filtro da inocência", disse.

O novo livro, publicado pela Iguana, chancela da Penguin Random House, chega às livrarias a 3 de março e tem o custo de 14,35€.