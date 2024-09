Nestes quatro momentos distintos, Sofia Dinger utiliza diferentes mecanismos para criar fantasmas e espectros. Navegando entre a realidade e o ilusório, traz para palco um ano intenso da sua vida explorando a solidão, a ausência, o esquecimento, mas também a esperança e o sonho. 'um ano a flor' é uma carta para vários fantasmas, do presente e do futuro, sobre o que não foi dito, mas que não queremos esquecer, refere o Teatro do Bairro (TBA) em comunicado.

É aconselhável que sejam vistos todos os capítulos como um todo, pois pertencem a uma pulsão emocional única, mas os mesmos são autónomos.

Este espetáculo tem quatro partes distintas, 5, 6, 12 e 13 outubro com 4 bilhetes distintos (inverno, outono, primavera e verão) e tem o custo de 10 euros (integrado no Passe Cultura apenas disponível na Bilheteira do TBA). Os bilhetes estarão à venda em breve.

Sobre a intérprete e autora, trabalha têm vários trabalhos autorais pelo caminho e fez o Mestrado Das Arts em Amesterdão, como bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian. Escreve todos os dias. Interessam-lhe muito os fantasmas.