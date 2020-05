Por que não arrancar a semana no compasso certo e dar um pezinho de dança ao ritmo de Blues?

Arranca hoje um ciclo de aulas de dança que só terminará a 20 de julho. Os organizadores são Carla & Rodrigo. As aulas serão das 19h00 às 19h40 e irão acontecer todas as segundas-feiras. É gratuito e online, por isso, só tem de fazer do quarto ou da sala o seu estúdio de dança. Se está curioso e com vontade de experimentar, basta inscrever-se aqui.

Material obrigatório: energia e da boa disposição.

Vamos a outras sugestões?

Poesia

O que é: Abertura do projeto “O Espaço Vazio”, com a declamação do poema "Carta de amor numa pandemia vírica”.

Onde: no Facebook e no Instagram da Associação Cultural Alma d’Arame.

Quando: Às 11h00 às 17h00, respetivamente

Nota: O projeto “O Espaço Vazio” centra-se em leituras de poemas, acompanhadas por filmes e ocorrerá de segunda a sexta-feira, no horário acima mencionado.

Dança

O que é: Festival Pulso Aberto

Quando: das 15h00 às 22h00

Onde: YouTube, Facebook do Festival Pulso Aberto.

Nota: Esta primeira edição conta com mais de 40 artistas de várias nacionalidades e irá durar até 6 de maio. Haverá concertos, dança, poesia, debates, workshops e muito mais. É ir espreitar.

Teatro

O que é: Apresentação da peça “D. Carlos”, de Teixeira de Pascoaes

Onde: YouTube do Teatro Experimental de Cascais

Quando: 21h30

Conferências

O que é: Conferência "Uma nova globalização"

Onde: No Facebook da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal (AJAP) ou do Crédito Agricola, ou no próprio site da AJAP

Quando: 16h30

Nota: Esta conferência pertence a um ciclo de conferências online, denominado “Agricultura para lá da COVID19”, onde se debate os desafios que esperam o setor agrícola num mundo pós-Covid19. Entre os oradores, estão Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Internacionalização, e Assunção Cristas, como ex-ministra da Agricultura e do Mar.

____

O que é: Sessão “Falar em Público e Liderança” do Advanced Toastmasters Runners Club

Onde: Os dados de acesso à reunião serão apenas fornecidos, através de inscrição. Para isso, será necessário enviar um email para jorgeruas@hotmail.com

Quando: 19h30

Nota: A Toastmasters International é uma organização sem fins lucrativos, cujo objetivo reside em ensinar a falar em público e em dar competências de liderança.

Crianças

O que é: Leitura do conto “O porquinho” e a execução de um conjunto de atividades relacionadas com a história

Onde: Facebook da Fábrica das Histórias — Casa Jaime Umbelino

Quando: 14h00