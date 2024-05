O Spotify, a maior plataforma de áudio do mundo, divulgou esta quinta-feira os principais candidatos a vencerem a edição deste ano do Festival da Eurovisão da Canção, isto de acordo com os streams na plataforma do mês passado.

"Os novos dados de streaming do Spotify sugerem que o artista holandês Joost, com a sua canção pop, “Europapa”, pode ser o vencedor do Festival Eurovisão da Canção deste ano - reunindo o maior número de streams na plataforma a nível mundial. Em segundo lugar, pelo segundo ano consecutivo, está a participação italiana, que este ano é representada pela cantora e compositora Angelina Mango, com a canção “La Noia”, e a dupla sueca de dance-pop do país anfitrião Marcus & Martinus, com “Unforgettable”, está em terceiro lugar", lê-se no comunicado

A participante nacional, Iolanda, com “Grito”, está atualmente na 31ª posição das mais ouvidas no Spotify a nível mundial. Depois de Portugal, os países que mais ouvem o tema de Iolanda são Espanha, Reino Unido, Holanda e Alemanha.

As canções mais ouvidas em todo o mundo para a edição de 2024 da Eurovisão (1-29 de abril de 2024):

Países Baixos - “Europapa” de Joost

Itália - “La Noia” de Angelina Mango

Suécia - “Unforgettable” de Marcus & Martinus

França - “Mon Amour” de Slimane

Grécia - “Zari” de Marina Satti

Espanha - “Zorra” de Nebulossa

Suíça - “The Code” de Nemo

Ucrânia - “Teresa & Maria” de Jerry Heil, alyona alyona

Israel - “Hurricane” de Eden Golan

Reino Unido - “Dizzy” de Olly Alexander (Years & Years)

As canções mais ouvidas em Portugal para a edição de 2024 da Eurovisão (1-29 de abril de 2024):

Portugal - “Grito” de Iolanda

Itália - “La Noia” de Angelina Mango

Países Baixos - “Europapa” de Joost

Suíça - “The Code” de Nemo

França - “Mon Amour” de Slimane

Grécia - “Zari” de Marina Satti

Bélgica - “Before The Party's Over” de Mustii

Ucrânia - “Teresa & Maria” de Jerry Heil, alyona alyona

Espanha - “Zorra” de Nebulossa

Croácia - “Rim Tim Tagi Dim” de Baby Lasagna