Ouve aqui o episódio desta semana do podcast Acho Que Vais Gostar Disto:

Estreou há uma semana e já chegou ao primeiro lugar no top da Netflix em vários países, mesmo com um plot que dá um certo frio na barriga. Em "Squid Game", um grupo de 456 pessoas luta até à morte num jogo cujo prémio são cerca de 32 milhões de euros e as eliminatórias são feitas através de jogos infantis. (Nunca mais vamos olhar para o jogo do Macaquinho do Chinês da mesma forma!)

Foi sobre esta série, tão violenta a nível físico quanto psicológico, que o João Dinis, o Miguel Magalhães e a Mariana Santos escolheram falar no último episódio do nosso podcast, dando destaque à construção das personagens, já que maioria dos jogadores se encontra numa situação de vida frágil e vê o jogo como último recurso. O resultado é uma narrativa onde se abordam temas tão sensíveis da condição humana quanto a luta de classes ou a desigualdade de género.

O Miguel Magalhães partilhou uma das frases que leu sobre esta série, que descreve "Squid Game" como “uma espécie de ‘The Hunger Games’ misturado com ‘Charlie e a Fábrica de Chocolate’”. E não estranhem, uma vez que, como diz, há “uma espécie de Darth Vader com ajudantes” parecidos aos Oompa-Lompas, mas aqui o cenário colorido serve de palco para banhos de sangue.

