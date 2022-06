Guilherme Duarte está de regresso aos palcos. Depois de "Por Falar Noutra Coisa" e "Só de Passagem", o comediante vai apresentar a nova tour, "Limbo", em Lisboa, no Teatro Villaret, dia 19 de setembro.

A digressão prosseguirá pelas cidades do Fundão, Funchal, Porto, Leiria, Peso da Régua, Évora, Braga, Guimarães, Faro, Almada, Viseu, Tábua e Coimbra e contará com uma passagem especial pelo Leicester Square Theatre, em Londres.

Neste novo solo de stand-up, as dúvidas, as incertezas e as inseguranças estão debaixo do holofote. "A vida é um constante limbo e a descida ao inferno é certa para qualquer humorista que brinque com temas sérios. Neste espectáculo, o comediante guiará o público pelos vários níveis do inferno, sem nunca saber se haverá redenção", pode ler-se no comunicado da Setlist, produtora do espetáculo.

Os bilhetes para estes espetáculos já estão à venda nos locais habituais com preços entre os 14 e os 18 euros.