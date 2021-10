Ainda não subscreves esta newsletter? Podes subscrevê-la aqui.

Há quem diga que “Succession” é a melhor série a ser produzida atualmente. O João Dinis e o Miguel Magalhães concordam. A Mariana Santos ainda não sabe, mas está a gostar de acompanhar a família Roy, uma família imensamente rica, cujo patriarca, dono de um império de média, está doente e começa a pensar em quem poderá ser o seu sucessor, entre quatro filhos e um sobrinho-neto. Depois do lançamento da 3ª temporada da série da HBO, que já venceu 9 Emmys, o Acho Que Vais Gostar Disto não podia deixar de falar sobre o tema, no episódio mais recente do podcast.

Nesta sátira, há personagens que nos fazem rir e outras que nos dão um certo frio na barriga. O plot gira em torno das dinâmicas de poder entre os possíveis sucessores, numa linha muito ténue entre querer ser o filho preferido do pai ou tentar tramá-lo. Mas, no fundo, tudo acaba por ser o jogo e a forma de o pai valorizar os filhos é ver quem é que faz a melhor jogada.

A expectativa para a terceira temporada está alta e há quem faça apostas num plot twist que vire do avesso a história. No final do dia, todos queremos saber, afinal, quem é que vai ser o sucessor.

Ouve o nosso podcast e, se também já viste “Succession”, partilha connosco os motivos pelos quais consideras que a série tem tanto sucesso.

