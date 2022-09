"Succession", "Ted Lasso", a série sul-coreana "Squid Game" e "The White Lotus" foram as grandes vencedoras dos Emmy, que regressaram nesta 74ª edição com uma cerimónia cheia de pompa e circunstância em Los Angeles, após dois anos de eventos reduzidos pela pandemia.

Elenco de Succession no momento da entrega do Emmy de Melhor Série Dramática KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP