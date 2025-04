"A Paixão pelos Automóveis é o melhor dos pretextos para reunir Amigos" é o mote do evento que reunirá mais de uma centena de hiper e supercarros das mais prestigiadas marcas, como a Lamborghini, a Ferrari, a Porsche, a Kimera e a McLaren, entre outras referências mundiais do mercado automóvel, refere a organização em comunicado.

A edição de 2025 promete ficar na história no mundo automóvel nacional e internacional, dado que conta com a presença confirmada de Tom Kristensen “Mr. LeMans” (recordista nas 24h00 do conhecido circuito, onde conquistou nove vitórias), uma celebração muito especial dos 30 Anos de Legado do Ayrton Senna, com a presença da prestigiada artista e sobrinha do piloto Lalalli Senna, e uma exposição exclusiva da obra Nosso Senna Collection, além da participação de Marc Poulain (chef design avançado da Alpine e ex-Ferrari).

Supercarros Supercarros créditos: DR

No programa conta-se também com experiências automobilísticas que vão decorrer no centro de Vila Real. Estão também marcados, concertos – de Calema e Toy, por exemplo -, e uma colaboração da Associação Sara Carreira, que apoia jovens com poucos recursos financeiros a tentarem concretizar todos os seus sonhos.

“Abraçámos este projeto com grande entusiasmo, porque o espírito do evento vai ao encontro dos valores que também regem a nossa missão, como a exclusividade, partilha e convívio", considera a administração da Quinta da Pacheca.

Os participantes no evento reúnem-se ao início da tarde na principal unidade do Pacheca Group para um cocktail de celebração do 5.º aniversário do Gathering Supercars, com atuações de Diana Catarino Sax e DJ Its La Marie.

No sábado, dia 26, a Quinta da Pacheca acolhe um festival gastronómico e um concerto de Toy, também no âmbito do evento.

O encontro de supercarros termina no dia seguinte, domingo, com um almoço na propriedade e um concerto de Calema.

O Gathering Superscars é uma referência internacional, com colaboração da Lamborghini Lisboa, Câmara Municipal de Vila Real, Pirelli, Moet Hennessy, Bang Olufsen, Power Shield, Cardetail, Kimera, Guerlain, Cardetail e MetalPrime.