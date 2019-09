A notícia foi avançada pela Rádio Comercial, rádio parceira do evento organizado pela Everything Is New.

Esta será a estreia vez da cantora de "Shake it off" em palcos nacionais. A data faz parte de uma nova tour, por ocasião de "Lover", o sétimo e novo álbum de originais de Taylor Swift.

De acordo com a página oficial, a artista pop norte-americana tem sete concertos agendados para a Europa em 2020, um dos quais a09 de julho naquele festival, no Passeio Marítimo de Algés, rumando depois ao Brasil e aos Estados Unidos.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 9, 10 e 11 de julho de 2020.

Para a 14.ª edição está também já confirmada a presença dos Da Weasel, que acabaram em 2010 e se juntam dez anos depois para um concerto único, no dia 11.

Os bilhetes desta edição serão colocados à venda no final do mês, a 28 de setembro, de acordo com informação divulgada pela página de Facebook dos Da Weasel e confirmada pelo SAPO24 junto da organização do festival.