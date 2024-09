“Havemos de chegar a um ponto em que não somos só nós a deslocar-nos [a Cabo Verde], era também importante que os artistas cabo-verdianos fossem apresentar as suas obras a Portugal. Fazemos muita força para que isso aconteça e, no que depender de nós, estaremos sempre disponíveis”, disse a formadora Cláudia Jardim, que é atriz e diretora artística da companhia.

